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Экологично и без штрафов: Stellantis намерен достичь цели по выбросам без помощи Tesla

06.05.2021 57 0 0

Новому автогиганту, который образовался в начале текущего года, вероятно, не придётся платить штраф за превышение нормы выбросов в Европе.

 

Прошлый год был сложным из-за пандемии коронавируса в том числе и для бизнеса. Несмотря на это, слияние двух крупных игроков мирового автомобильного рынка – Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group – прошло по плану. Напомним, информация о том, что концерны намерены объединиться, появилась ещё в конце октября 2019-го. Летом 2020 года объявили название нового альянса – Stellantis. Процесс слияния был официально полностью завершён в январе 2021-го.

На фото: Peugeot e-208

Напомним, одной из причин для объединения концернов стала возможность использования «чужих» наработок, в частности, речь тогда шла о ранее принадлежавших французской группе PSA технологиях, касающихся разработки и выпуска электромобилей. Предполагается, что это позволит всему автогиганту Stellantis избежать штрафа за превышение уровня выбросов в Европе.

На сегодняшний день многие автопроизводители, для которых европейский рынок является одним из приоритетных, активно продолжают электрифицировать модельный ряд: их «портфели» пополняются гибридами, электрическими версиями существующих моделей и «зелёными» новинками. Ведь в Европе действуют весьма строгие экологические стандарты, и из года в год они становятся всё жёстче.

На фото: гибрид Jeep Renegade 4xe

Так, в прошлом году у автопроизводителей средний выброс вредных веществ на один километр пути (включая все проданные машины каждой марки) должен был не превышать 95 граммов. В случае, если применить эту планку к автомобилям с бензиновыми моторами, их средний расход топлива должен был быть не выше 4,1 литра на 100 км; если к моделям с дизельными моторами – всего 3,6 литра на «сотню» километров.

Отчитаться о соответствующих результатах, не превышающих указанную отметку, получается не у всех. Если в линейке нет машин с нулевыми выбросами CO2 (или они есть, но продаются «вяло» по сравнению с автомобилями с традиционными ДВС), то добиться низкого результата получится вряд ли. В итоге автопроизводителям приходиться объединяться в отчётах (конечно же, за отдельную плату!) с компаниями, которые торгуют только электрокарами, чтобы снизить свой показатель по выбросам.

На фото: Peugeot e-2008

Несколько компаний, в частности, Honda и Fiat Chrysler Automobiles (название FCA сейчас упразднено, теперь фигурирует только Stellantis) – ранее таким образом объединялись с Tesla. Отметим, дилеры американского «экобренда» реализовали на старосветском рынке в прошлом году почти 100 тыс. машин (97 957 шт., -12,3%).

Как сообщает Reuters, в период с 2019 по 2021 годы концерн FCA потратил около 2 миллиардов евро на объединение отчётов с Tesla, подаваемых в Европе и США. Но теперь у нового автогиганта получится на этом сэкономить: об этом французскому изданию Le Point сообщил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес. По его словам, помощь Tesla новообразованному альянсу больше не понадобится.

Не исключено, что Honda всё-таки продолжит сотрудничать с Tesla: по итогам первого квартала дилеры японской марки реализовали в Европе 14 327 машин, из них на «еврохэтч» Honda e пришёлся всего 491 экземпляр (то есть доля равна 3,4%). Скорее всего, по итогам текущего года Хонде придётся потратиться на объединение отчётов с Теслой, чтобы не платить ещё больший штраф. Хотя у компании ещё есть время, чтобы вывести на этот рынок новые «зелёные» автомобили и сократить количество продаваемых машин с традиционными ДВС.

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