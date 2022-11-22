17 ноября 2022 года в Москве прошла конференция Авито Авто «Высшая передача». Мероприятие объединило профессиональных продавцов и экспертов рынка легковых автомобилей с пробегом и рынка коммерческого транспорта и спецтехники. В рамках конференции спикеры Авито Авто поделились эксклюзивной рыночной аналитикой и презентовали новые сервисы для дилеров. Представители дилерских центров рассказали об успешных бизнес-практиках, которые позволяют им сегодня двигаться вперед.

Эксклюзивная аналитика по рынку легковых автомобилей от Авито Авто



Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Авито Авто Владислав Иванов представил эксклюзивную аналитику по рынку легковых автомобилей – новых и с пробегом. Основные тренды, о которых рассказал эксперт – ниже.

Количество объявлений о продаже новых автомобилей на Авито Авто в 2022 году остается стабильным в сравнении с прошлым годом. При этом структура предложения новых автомобилей на платформе изменилась: предложение новых авто от китайских брендов растет.

Начиная с конца марта 2022 года на рынке новых авто наметился тренд на снижение средней цены, по итогам октября средняя стоимость новых автомобилей на Авито Авто составила 2,95 млн рублей. Для сравнения – в марте средняя цена новых авто составляла 3,1 млн рублей.

«Параллельный импорт» на авторынке работает: количество объявлений о продаже почти новых автомобилей из-за границы (с пробегом менее 100 км) достигло 16 000. С июня в данном сегменте происходит последовательный рост в среднем на 2000 объявлений в месяц, особенно заметный прирост количества таких объявлений отмечается по брендам Cadillac, Honda, Land Rover, Porsche и Lexus.

В категории автомобилей с пробегом на Авито Авто в 2022 году наблюдается рост предложения в сравнении с прошлым годом: в марте-апреле текущего года количество объявлений в категории – на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее заметный рост предложения год к году зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе и Сибирском федеральном округе: на 108% и 60% соответственно.

На Авито Авто в этом году на 3-4% выросло количество объявлений о продаже автомобилей с небольшим (до 25 000 и 50 000 километров) пробегом.

Автохаб – новый уникальный сервис одного окна для дилеров легковых автомобилей от Авито Авто

Основатель агрегатора «Хараба» и генеральный директор компании «Макспостер» Гаджи Курбанов в рамках конференции «Высшая передача» представил новый сервис для автодилеров – Автохаб, созданный совместно командами «Харабы», «Макспостер» и Авито Авто.

Новый сервис объединяет все преимущества продуктов «Макспостер» и «Хараба», которыми раньше пользовались дилеры. Кроме того, благодаря интеграции с решениями Авито Авто для дилеров пользователи объединенного сервиса получают ряд новых возможностей. Сервис Автохаб позволит дилерам в режиме «одного окна» управлять ключевыми бизнес-процессами, быстро находить автомобили для пополнения склада, выкупать по выгодной цене и продавать с максимальной маржинальностью. Подробная информация о новом сервисе для автодилеров доступна по ссылке.

Клиентский путь покупателя автомобилей на платформе объявлений: что важно знать автодилерам для эффективной работы



Менеджер продукта Авито Авто Юлия Митрофанова поделилась с участниками конференции уникальными данными о клиентском пути покупателя автомобиля на классифайде и ключевыми способами для дилеров повысить вероятность успешной сделки.

Среди основных драйверов для обращения к автодилеру для покупки автомобиля с пробегом вместо частного продавца опрошенные пользователи Авито Авто выделяют:

большой парк автомобилей у дилеров и возможность подобрать подходящий вариант;

возможность более быстрого выхода на сделку;

возможность получить подарки и бонусы от дилерского центра;

возможность получить гарантию на автомобиль от дилерского центра.

Директор по маркетингу автохолдинга РРТ Анна Касьян в своем выступлении также отметила значимость для покупателей возможности получить от дилера гарантию на автомобиль с пробегом. Эксперт напомнила, что, согласно совместному исследованию Автотеки и Росгосстраха, более половины покупателей готовы приобрести гарантию, если дилерский центр предложит такую услугу.

Как отметила Юлия Митрофанова, исследования Авито Авто показывают, что многие покупатели автомобилей считают, что частные продавцы и частные профессиональные продавцы на онлайн-платформах больше открыты к торгу и лучше знают нюансы о состоянии автомобиля, чем автодилеры. Чтобы работать с этими предубеждениями покупателей и успешно продавать через платформы объявлений, эксперт порекомендовала автодилерам демонстрировать готовность сделать скидку при определенных условиях (на Авито Авто для этого есть специальные инструменты) и предоставлять максимально прозрачные отчеты о состоянии предлагаемых к продаже авто.



Заместитель директора по маркетингу компании «ТрансТехСервис» Виталий Шония в своей презентации также указал на то, что прозрачное представление автомобилей в объявлениях – основа для успешной работы дилера на классифайде. Он также призвал дилеров автомобилей проводить собственные исследования своей целевой аудитории, чтобы эффективнее выстраивать коммуникацию с потенциальными покупателями и предлагать актуальные услуги действующим клиентам.

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