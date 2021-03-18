Эксперты Авито Авто выяснили, в каких регионах России больше любят отечественные автомобили, а в каких – иномарки

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке в 2020 году и выяснили, автомобили каких стран-производителей наиболее популярны в России. В целом по стране наиболее продаваемыми на вторичном авторынке, как и ранее, оставались автомобили российских производителей. На долю отечественных брендов пришлось 30,6% продаж по стране. На втором месте по востребованности оказались японские автомобили (доля в продажах – 19,2%), а на третьем – немецкие (доля в продажах – 14,2%). При этом в некоторых регионах России «японцы» и «немцы» оказались популярнее отечественных автомобилей.

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В топ-5 стран-производителей, наиболее популярных на вторичном авторынке, также вошли Корея (доля в продажах – 13,1%) и США (доля в продажах – 9,1%).

Средняя стоимость автомобилей отечественных брендов на вторичном авторынке по итогам 2020 года составила, по данным Авито Авто, 120 000 рублей. Автомобили японских марок стоили в среднем 455 000 рублей, немецких – 479 000 рублей. «Корейцы» с пробегом обходились своим покупателям в среднем в 445 000 рублей, а «американцы» – в 300 000 рублей.

Топ стран-производителей по продажам на вторичном авторынке, 2020 г., вся Россия





№ Страна-производитель Доля в продажах Средняя цена (руб.) Динамика средней цены за год 1 Россия 30,6% 120 000 +4,3% 2 Япония 19,2% 455 000 +3,4% 3 Германия 14,2% 479 000 +6,4% 4 Корея 13,1% 445 000 +9,9% 5 США 9,1% 300 000 +0,7% 6 Франция 5,4% 320 000 +6,7% 7 Чехия 1,9% 490 000 +7,7% 8 Китай 1,8% 235 000 +2,2% 9 Великобритания 0,7% 900 000 +7,1% 10 Швеция 0,5% 455 000 +4,6%

В каких регионах чаще покупают отечественные автомобили, а в каких – иномарки

Автомобили отечественных брендов пользуются в России наибольшим спросом и занимают первое место по доле продаж на вторичном авторынке в абсолютном большинстве регионов страны. При этом наиболее популярны отечественные автомобили в Волгоградской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае. В каждом из перечисленных регионов доля продаж отечественных автомобилей по итогам 2020 года оказалась заметно выше средней по стране, превысив 40%.

Например, в Самарской области, домашнем регионе АвтоВАЗ, доля отечественных автомобилей в продажах на вторичном авторынке составила по итогам 2020 года 44,7%, а в Ульяновской области и Ставропольском крае – 45,7% и 46,3%, соответственно.

В некоторых регионах России отечественные автомобили уступили первую строчку по доле продаж на вторичном авторынке автомобилям других стран-производителей.

Так, в Алтайском крае, Красноярском крае, а также Иркутской, Новосибирской и Омской областях автомобили отечественных брендов по итогам 2020 года – на втором месте по продажам, а первую строчку по востребованности в каждом из перечисленных регионов занимают японские автомобили.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Московской области отечественные автомобили в 2020 году оказались на четвертом месте по доле продаж на вторичном авторынке, уступив немецким, японским и корейским брендам.

Реже всего отечественные автомобили с пробегом приобретают в Калининградской области: в этом регионе автомобили российских брендов по итогам 2020 года заняли седьмое место по продажам на вторичном авторынке, отвоевав долю в 2,3%.



