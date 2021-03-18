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В топ-5 стран-производителей, наиболее популярных на вторичном авторынке, также вошли Корея (доля в продажах – 13,1%) и США (доля в продажах – 9,1%).
Средняя стоимость автомобилей отечественных брендов на вторичном авторынке по итогам 2020 года составила, по данным Авито Авто, 120 000 рублей. Автомобили японских марок стоили в среднем 455 000 рублей, немецких – 479 000 рублей. «Корейцы» с пробегом обходились своим покупателям в среднем в 445 000 рублей, а «американцы» – в 300 000 рублей.
|№
|Страна-производитель
Доля в
продажах
Средняя
цена (руб.)
Динамика средней
цены за год
|1
|Россия
|30,6%
|120 000
|+4,3%
|2
|Япония
|19,2%
|455 000
|+3,4%
|3
|Германия
|14,2%
|479 000
|+6,4%
|4
|Корея
|13,1%
|445 000
|+9,9%
|5
|США
|9,1%
|300 000
|+0,7%
|6
|Франция
|5,4%
|320 000
|+6,7%
|7
|Чехия
|1,9%
|490 000
|+7,7%
|8
|Китай
|1,8%
|235 000
|+2,2%
|9
|Великобритания
|0,7%
|900 000
|+7,1%
|10
|Швеция
|0,5%
|455 000
|+4,6%
В каких регионах чаще покупают отечественные автомобили, а в каких – иномарки
Автомобили отечественных брендов пользуются в России наибольшим спросом и занимают первое место по доле продаж на вторичном авторынке в абсолютном большинстве регионов страны. При этом наиболее популярны отечественные автомобили в Волгоградской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае. В каждом из перечисленных регионов доля продаж отечественных автомобилей по итогам 2020 года оказалась заметно выше средней по стране, превысив 40%.
Например, в Самарской области, домашнем регионе АвтоВАЗ, доля отечественных автомобилей в продажах на вторичном авторынке составила по итогам 2020 года 44,7%, а в Ульяновской области и Ставропольском крае – 45,7% и 46,3%, соответственно.
В некоторых регионах России отечественные автомобили уступили первую строчку по доле продаж на вторичном авторынке автомобилям других стран-производителей.
Так, в Алтайском крае, Красноярском крае, а также Иркутской, Новосибирской и Омской областях автомобили отечественных брендов по итогам 2020 года – на втором месте по продажам, а первую строчку по востребованности в каждом из перечисленных регионов занимают японские автомобили.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Московской области отечественные автомобили в 2020 году оказались на четвертом месте по доле продаж на вторичном авторынке, уступив немецким, японским и корейским брендам.
Реже всего отечественные автомобили с пробегом приобретают в Калининградской области: в этом регионе автомобили российских брендов по итогам 2020 года заняли седьмое место по продажам на вторичном авторынке, отвоевав долю в 2,3%.
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