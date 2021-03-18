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  • Эксперты Авито Авто выяснили, в каких регионах России больше любят отечественные автомобили, а в каких – иномарки

Эксперты Авито Авто выяснили, в каких регионах России больше любят отечественные автомобили, а в каких – иномарки

18.03.2021 45 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке в 2020 году и выяснили, автомобили каких стран-производителей наиболее популярны в России. В целом по стране наиболее продаваемыми на вторичном авторынке, как и ранее, оставались автомобили российских производителей. На долю отечественных брендов пришлось 30,6% продаж по стране. На втором месте по востребованности оказались японские автомобили (доля в продажах – 19,2%), а на третьем – немецкие (доля в продажах – 14,2%). При этом в некоторых регионах России «японцы» и «немцы» оказались популярнее отечественных автомобилей.

 

Партнерский материал

В топ-5 стран-производителей, наиболее популярных на вторичном авторынке, также вошли Корея (доля в продажах – 13,1%) и США (доля в продажах – 9,1%).

Средняя стоимость автомобилей отечественных брендов на вторичном авторынке по итогам 2020 года составила, по данным Авито Авто, 120 000 рублей. Автомобили японских марок стоили в среднем 455 000 рублей, немецких – 479 000 рублей. «Корейцы» с пробегом обходились своим покупателям в среднем в 445 000 рублей, а «американцы» –  в 300 000 рублей.

Топ стран-производителей по продажам на вторичном авторынке, 2020 г., вся Россия

Страна-производитель
Доля в
продажах
Средняя
цена (руб.)
Динамика средней
цены за год
1Россия30,6%120 000+4,3%
2Япония19,2%455 000+3,4%
3Германия14,2%479 000+6,4%
4Корея13,1%445 000+9,9%
5США9,1%300 000+0,7%
6Франция5,4%320 000+6,7%
7Чехия1,9%490 000+7,7%
8Китай1,8%235 000+2,2%
9Великобритания0,7%900 000+7,1%
10Швеция0,5%455 000+4,6%

В каких регионах чаще покупают отечественные автомобили, а в каких – иномарки

Автомобили отечественных брендов пользуются в России наибольшим спросом и занимают первое место по доле продаж на вторичном авторынке в абсолютном большинстве регионов страны. При этом наиболее популярны отечественные автомобили в Волгоградской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае. В каждом из перечисленных регионов доля продаж отечественных автомобилей по итогам 2020 года оказалась заметно выше средней по стране, превысив 40%.

Например, в Самарской области, домашнем регионе АвтоВАЗ, доля отечественных автомобилей в продажах на вторичном авторынке составила по итогам 2020 года 44,7%, а в Ульяновской области и Ставропольском крае – 45,7% и 46,3%, соответственно.

В некоторых регионах России отечественные автомобили уступили первую строчку по доле продаж на вторичном авторынке автомобилям других стран-производителей.

Так, в Алтайском крае, Красноярском крае, а также Иркутской, Новосибирской и Омской областях автомобили отечественных брендов по итогам 2020 года – на втором месте по продажам, а первую строчку по востребованности в каждом из перечисленных регионов занимают японские автомобили.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Московской области отечественные автомобили в 2020 году оказались на четвертом месте по доле продаж на вторичном авторынке, уступив немецким, японским и корейским брендам.
Реже всего отечественные автомобили с пробегом приобретают в Калининградской области: в этом регионе автомобили российских брендов по итогам 2020 года заняли седьмое место по продажам на вторичном авторынке, отвоевав долю в 2,3%.

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