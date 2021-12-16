Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» проанализировали данные о легковых автомобилях, которые когда-либо числились в угонах, из отчетов за 2021 год и назвали наименее угоняемые модели популярных брендов, а также регионы, в которых реже других угоняют автомобили. По данным «Автотеки», в число моделей массового сегмента, которые реже всего бывают в угоне, попали ВАЗ (LADA) Kalina, KIA Picanto, Nissan Tiida и Micra, Renault Symbol, Hyundai Matrix, Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Tiguan, Toyota Auris, Mitsubishi Carisma, Ford Fiesta. Среди премиум-брендов в списке оказались Mercedes-Benz А-класс, BMW 1 серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70, Land Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-pace.

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В рамках исследования рассматривались данные по истории эксплуатации транспортных средств по следующим наиболее популярным в России брендам: Toyota, Hyundai, KIA, Volkswagen, Renault, Nissan, Ford, Ваз (Lada), Chevrolet, Mitsubishi. Для премиум-сегмента был проведен анализ по маркам Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Lexus.



В каких регионах России самый высокий и самый низкий показатель по угонам?

По итогам исследования среди регионов с относительно низкими значениями по угонам оказались Вологодская область, Алтайский край, Башкортостан, Мордовия, Ханты-Мансийский АО, Рязанская область, Тверская область, Тульская область, Липецкая область, Северная Осетия, Астраханская область, Костромская и Калининградская области. Значение по относительной доле автомобилей, побывавших в угоне, здесь не превышает 0,03% (доля автомобилей, которые когда-либо были в угоне, от общего количества автомобилей (в анализе участвовали автомобили, по которым покупали отчеты в 2021 году)).

Москва и Московская область, Чеченская Республика, Курская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Иркутская область, Ростовская область, Нижегородская область, Воронежская область, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область – это регионы с относительно высокими показателями по угонам. Относительная доля автомобилей, по которым значился угон, в этих регионах превышает 0,08%.

Какие автомобили массового сегмента угоняют реже всего в России

По данным «Автотеки», наименьший процент угонов (показатель рассчитан как соотношение автомобилей, которые когда-либо были в угоне, к общему количеству автомобилей по каждой модели; из анализа исключались модели, по которым было менее 2000 отчетов) среди автомобилей марки Hyundai приходится на модель Hyundai Matrix. Среди представителей бренда KIA наименьшее число отметок об угоне оказалось у кроссовера Kia Picanto. Самым безопасным в плане угонов автомобилем Toyota стал Auris. Незначительное число угонов в расчете на один автомобиль также у Nissan Tiida и Nissan Micra. Среди марок ВАЗ (Lada) и Chevrolet в наименьшей зоне риска – Kalina и Chevrolet Spark, соответственно. У Volkswagen по показателю наименьшей угоняемости лидирует Golf и Tiguan, у Renault – Symbol, у Mitsubishi – Carisma, у Ford – Fiesta.

Премиальный сегмент: какие модели редко значатся в угоне

Среди брендов премиум-сегмента к непопулярным среди угонщиков моделям у Mercedes-Benz относится A-класс. Среди автомобилей BMW наименее угоняемой моделью оказался BMW 1 серии. Редко угоняют Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70. Также реже всего угонщики обращают внимание на Land Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus IS, Jaguar F-pace.

Какие неприятности ждут покупателя угнанного автомобиля и как их избежать?

Покупка автомобиля, который числится в угоне, может обернуться для нового владельца целым рядом неприятностей. Если автомобиль или его части были похищены, то транспортное средство могут изъять сотрудники полиции еще на этапе постановки на учет для последующего выяснения обстоятельств. Бывает и так, что владелец узнает о том, что автомобиль находится в розыске, спустя несколько месяцев, а то и лет, что также грозит разбирательствами с сотрудниками полиции, которые разыскивают похищенное имущество.

«Во избежание проблем проверьте автомобиль заранее на наличие ограничений по базам Автотеки. Чуть более 100 рублей за отчет, содержащий агрегированную информацию об автомобиле из открытых источников, а также данные от страховых компаний, банков, дилерских центров и независимых станций технического обслуживания позволят избежать рисков и непредвиденных затрат в будущем», – комментирует Вадим Иванов, директор Автотеки.