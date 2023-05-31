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Экстремальный Chevrolet Colorado ZR2 Bison готов к прыжками и ударам

31.05.2023 86 0 0

Корпорация General Motors представила топ-версию ZR2 Bison среднеразмерного пикапа Chevrolet Colorado третьего поколения, разработанную вместе с хорошо известной в мире оффроудного тюнинга компанией American Expedition Vehicles (AEV). По сравнению со стандартной версией ZR2 заметно улучшена геометрическая проходимость пикапа и его способность воспринимать ударные нагрузки.

Chevrolet Colorado третьего поколения дебютировал летом прошлого года, у него уже есть три спортивно-внедорожные версии, отличающиеся друг от друга степенью крутизны — Z71, Trail Boss и ZR2, а сегодня представлена самая хардкорная версия ZR2 Bison, адресованная любителям быстрой езды по бездорожью.

Если Colorado ZR2 уже имеет в базе энергоёмкие амортизаторы Multimatic DSSV, то в ZR2 Bison они дополнены массивными гидравлическими отбойниками Multimatic, способными погасить большую энергию удара в момент приземления пикапа после прыжка с дюны или другого естественного трамплина. Диаметр «зубастых» шин Goodyear Wrangler Territory MT увеличен с 33 до 35 дюймов, из-за чего запаска больше не помещается под задним свесом и перенесена внутрь кузова на специальное крепление. 17-дюймовые колёса от AEV приспособлены для установки бедлоков.

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AEV также снабдила Colorado ZR2 Bison новыми компактными стальными бамперами (в передний можно установить лебёдку), новыми расширителями колёсных арок и комплексной стальной защитой днища из пяти листов. Дорожный просвет в результате апгрейда увеличился с 272 до 310 мм, снаряженная масса выросла на 147 кг до 2388 кг, грузоподъёмность уменьшилась с 581 до 476 кг.

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Colorado ZR2 Bison оснащается самой мощной в гамме 2,7-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (314 л.с., 583 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим автоматом, в штатное оснащение входят двухступенчатая «раздатка» и блокировки межколёсных дифференциалов. В управляющей электронике появился режим launch control, позволяющий максимально эффективно стартовать «с двух педалей» на любом типе покрытия. Стандартный салон дополнен всепогодными ковриками и логотипами AEV.

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Chevrolet Colorado ZR2 Bison поступит в продажу в США ближайшей осенью, цена пока не объявлена, коллеги из американских СМИ предполагают, что она составит около 60 000 долларов.

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