Электрический кроссовер Audi cможет проезжать 400 километров без подзарядки

Электрический кроссовер Audi cможет проезжать 400 километров без подзарядки

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Audi собирается в недалёком будущем войти в сегмент полностью электрических кроссоверов. На автосалоне в Женеве компания представила электрический кроссовер e-tron (в качестве концепта, нужно добавить), однако никаких характеристик о нём разглашено не было. Сейчас же этот пробел частично устранён.

Согласно новому циклу измерений WLTP, который заменит собой цикл NEDC в Европе, будущий кроссовер сможет проезжать на одном заряде не менее 400 километров пути. Батареи кроссовера имеют ёмкость 95 киловатт-часов, а зарядка может проходить при помощи мощных зарядных станций Ionity, которые готовы за 30 минут пополнить заряд батареи кроссовера. По плану Audi, в Европе таких зарядок будет около 400 уже к 2020 году.

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Но не одними быстрыми зарядками: кроссовер вполне можно зарядить стандартной зарядной станцией мощностью в 11 киловатт, или же альтернативной зарядной станцией мощностью в 22 киловатта. Также будущие владельцы кроссовера смогут использовать 65 000 стандартных зарядных станций, расположенных в Европе.

Кроссовер построен на платформе MEB концерна Volkswagen. Привод у него полный: на каждой оси установлен электромотор. Мощность электродвигателей пока не раскрывается, но по предварительным данным она составит около 425 лошадиных сил.

В ассортименте Audi к 2020 году будет уже три электромобиля. Кроме e-tron будет еще компактный кроссовер и седан, о чём ранее говорил глава марки Руперт Штадлер. К 2025 году линейка расширится до более чем 20 электрифицированных моделей.

Серийная версия кроссовера пока ещё не представлена, однако его производство начнётся в следующем году на заводе в Брюсселе. Вероятно, что официальный дебют состоится в ближайшие несколько месяцев.

Audi-TT_Coupe-2015-1600-17

В базовой модификации кроссовер будет стоить в районе 80 000 евро (около 6 050 000 рублей в эквиваленте).

Что касается конкурентов, то к ним можно отнести Tesla Model X, Jaguar I-Pace и Mercedes-Benz EQC. Родственная для Audi марка Porsche тоже работает над электрическим кроссовером, но он будет стоить, вероятно, всё-таки на порядок дороже e-tron.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Mercedes-Benz проверил электрический кроссовер EQC холодом.

Теги: Новинки , дорогие автомобили , дорогие кроссоверы , немецкие автомобили , немецкие кроссоверы , электрические автомобили , электрические кроссоверы , Audi , e-tron
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