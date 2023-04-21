Электропикап Ford F-150 Lightning зайдёт на европейский рынок с севера

Большие американские пикапы докатились-таки до Европы на «зелёной» волне. Компания Ford утверждает, что её норвежские клиенты прямо-таки умоляли дилеров привезти им F-150 Lightning, и теперь их мольбы услышаны: в эту страну из Америки прибудет ограниченная партия электропикапов в фиксированной комплектации Lariat Launch Edition в насыщенном синем цвете Antimatter Blue.

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Почему партия ограниченная? Дело в том, что в самой Америке F-150 Lightning пока большой дефицит: компания Ford недооценила спрос на эту модель и для наращивания объёмов её производства потребуется время. В прошлом году продажи Ford F-150 Lightning в США составили всего 15 617 единиц, тогда как заказов на них собрано около 200 000, то есть создалась большая очередь. В этом году Ford рассчитывает выпустить 150 000 элекропикапов, так что всем желающим всё равно не хватит, но в Норвегию партию всё-таки отгрузят, хотя бы из уважения к рвению норвежцев к «электричкам», невзирая на суровый климат.



Доля электромобилей в автопарке Норвегии в прошлом году достигла 21%. Доля электромобилей в структуре продаж новых машин очень высокая: например, в марте этого года она составила 86,8% (16 811 шт.), 10,4% — это гибриды, остальное — традиционные «углеводородные» модели. Власти Норвегии рассчитывают, что уже в 2025 году все новые проданные легковые и лёгкие коммерческие автомобили в стране будут иметь нулевой выхлоп, то есть окажутся электромобилями либо водородными авто.

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Ford F-150 Lightning — коммерческий по своей сути электромобиль, но адресован он в том числе любителям отдыха на дикой природе: в грузовик можно загрузить много провизии, палаток и экспедиционной амуниции — один только передний багажник вмещает 400 л. В этой связи несколько странно, что Норвегию приедет не дальнобойная версия Extended Range с батареей ёмкостью 131 кВт·ч, а Standard Range с батареей ёмкостью 98 кВт·ч. Полного заряда хватит на 386 км пробега по американскому циклу EPA, запас хода по европейскому циклу WLTP компания Ford ещё не измерила. Максимальная мощность зарядки — 150 кВт, она позволяет пополнить заряд с 15 до 80% за 39 минут.



Силовая установка версии Standard Range состоит из двух электромоторов (по одному на ось), их совокупная отдача — 458 л.с. и 1050 Нм, разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с. Грузоподъёмность пикапа — 805 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 3492 кг, габаритная длина — 5911 мм, ширина — 2032 мм, высота — 1989 мм, колёсная база — 3696 мм, дорожный просвет — 213 мм.



Цена Ford F-150 Lightning в Норвегии составит 1 183 000 крон или 111 545 долларов в переводе по текущему курсу. У себя на родине электропикап в аналогичной комплектации обойдётся намного дешевле — от 75 974 долларов, а за 98 074 долларов можно уже стать обладателем топ-версии Platinum с большой батареей Extended Range и 588-сильной силовой установкой. В недалёком будущем Ford может предложить F-150 Lightning и в других европейских странах, но прежде им должна как следует «наесться» Америка.

