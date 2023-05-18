Новинки ×

Ещё один «шмель»: представлен пикап Ram 1500 Rebel Havoc Edition

18.05.2023 26 0 0

Семейство полноразмерных грузовиков американской марки расширилось за счёт новой версии в цвете Baja Yellow.

Американская марка Ram принадлежит молодому автогиганту Stellantis, который появился в начале 2021 года в результате объединения группы PSA и концерна FCA. Бестселлером этого бренда в течение последних лет остаётся Ram Pickup. В конце прошлого года производитель представил дорогую версию грузовика – 1500 TRX Havoc Edition, а теперь компания показала вариант подешевле – 1500 Rebel Havoc Edition.

На фото: Ram 1500 Rebel Havoc Edition

Такой вариант грузовика будет выпущен лимитированным тиражом. У Ram 1500 Rebel Havoc Edition есть отличия от «обычной» версии как во внешности, так и в интерьере. Кстати, яркий желтый цвет кузова с чёрными акцентами – Baja Yellow – роднит этот пикап с аналогичным «топовым» исполнением с прибавкой TRX.

Полноразмерный пикап 1500 Rebel Havoc Edition можно отличить по изображениям с наименованием версии, нанесённым на рельефный капот и задней части боковин. Однако, в отличие от «TRX-варианта», у него нет дополнительного чёрного пластикового оформления головной оптики.

Стоит отметить, что у новой спецверсии есть массивные передний и задний бамперы из некрашеного пластика, чёрные корпуса боковых зеркал и такого же цвета 18-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна, обутые во внедорожные шины.

В салоне Ram 1500 Rebel Havoc Edition в центре передней панели располагается 12,0-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с функцией Uconnect 5. Кроме того, в списке оснащения спецверсии числятся также передние сиденья с подогревом и электрорегулировками и подогрев рулевого колеса. Ещё в «пакет» входит функция Selec-Speed Control, выступающая в роли круиз-контроля на низкой скорости при движении по бездорожью.

У спецверсии Ram 1500 Rebel Havoc Edition стандартная техника. Так, под капотом находится «атмосферник» HEMI V8 объёмом 5,7 литра мощностью 395 л.с. Его максимальный крутящий момент составляет 556 Нм. Для сравнения, представленная в конце прошлого года версия – 1500 TRX Havoc Edition – оснащается 711-сильным турбомотором HEMI V8 объёмом 6,2 литра (884 Нм).

В Ram снова не стали уточнять, сколько именно экземпляров войдёт в лимитированную серию. Известно, что стартовый ценник исполнения 1500 Rebel Havoc Edition равен 72 205 долларам. Стоит отметить, что покупка аналогичного «TRX-варианта» окажется заметно дороже: за него просят не менее 106 445 долларов.

пикап авторынок новинки Ram

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi А4 IV B8 (8K) с пробегом: золотая рейка, бомба в бачке и дизель, как в Газели В первой части материала, посвященного Audi А4 в кузове 8K (он же A4 B8), мы рассказали, что кузова марки перестали быть вечными, а обилие электроники может доставить владельцу немало хлопот... 909 1 3 17.05.2023
Статьи / Бизнес Рейтинг страховых 2023: где лучше покупать ОСАГО, какие компании вошли в рейтинг и почему В этой статье мы расскажем о компаниях, которые страхуют ответственность водителя при повреждении чужого автомобиля, имущества, а также причинении вреда жизни и здоровья другим участникам до... 1228 2 2 17.05.2023
Статьи / Популярные вопросы Как правильно трогаться в горку на ручной коробке передач и каких ошибок нужно избегать Для водителей-новичков старт с места на подъеме иногда остается сложным приемом достаточно долго, пока они не отработают технику быстрой работы со сцеплением. При этом в автошколе этому навы... 1053 4 0 15.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 11929 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 7472 17 2 23.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 7353 11 4 02.03.2023
Change privacy settings