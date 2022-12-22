Новинки ×
  • Дорогой сюрприз для поклонников пикапа Ram 1500: новая версия TRX Havoc Edition

Дорогой сюрприз для поклонников пикапа Ram 1500: новая версия TRX Havoc Edition

22.12.2022 166 0 0

Цена такого грузовика в Штатах стартует с отметки 106 445 долларов. Спецверсия будет выпущена лимитированным тиражом, однако точное количество машин в компании не назвали.

Бестселлером американского бренда, входящего в состав автогиганта Stellantis, является Ram Pickup. Так, на его долю по итогам продаж в США в прошлом году пришлось 88% от общего количества реализованных машин марки: клиенты за 2021-ый купили 569 388 экземпляров, что на символический 1% больше, чем годом ранее. Теперь производитель представил спецверсию своего грузовика – Ram 1500 TRX Havoc Edition.

На фото: Ram 1500 TRX Havoc Edition

Такой пикап получил новый цвет кузова – жёлтый Baja, контрастные чёрные надписи и элементы декора экстерьера, 18-дюймовые колёсные диски чёрного цвета, обутые во внедорожные шины, панорамный люк на крыше с двумя стёклами, дополнительные грузовые крепления, подножку для спального места в грузовом отделении и светодиодный стоп-сигнал (установлен в кабине).

В салоне Ram 1500 TRX Havoc Edition тоже есть несколько изменений: он отличается от других версий контрастной жёлтой прострочкой, имеет оригинальные декоративные вставки из углеродного волокна, «приплюснутое» снизу рулевое колесо, а также вышитые литеры TRX на спинках кресел. Отличия есть и в графике тачскрина мультимедийной системы. Ещё создатели разместили на центральной консоли специальный фирменный знак, говорящий о принадлежности автомобиля к лимитированной серии Havoc Edition.

В список оснащения спецверсии вошли отделанные кожей сиденья-ковши с электрическими регулировками и вентиляцией, акустическая система Harman Kardon с 19 динамиками, панель для беспроводной зарядки смартфонов, комплекс камер, обеспечивающих круговой обзор, а также камеру в салонном зеркале заднего вида. В список систем безопасности входят адаптивный круиз-контроль, функция удержания автомобиля в полосе движения, а также экстренное торможение в случае обнаружения пешеходов.

У версии Ram 1500 TRX Havoc Edition стандартная техника: под капотом располагается турбированный двигатель HEMI V8 объёмом 6,2 литра. Его отдача составляет 711 л.с., а максимальный крутящий момент – 884 Нм. Любопытно, что производитель умолчал о том, сколько именно экземпляров войдёт в лимитированную серию пикапов, известно лишь, что их будет «очень ограниченное количество».

Новинка поступит в продажу на домашнем рынке в начале следующего года. Цена уже известна: за Ram 1500 TRX Havoc Edition просят не менее 106 445 долларов. Отметим, стартовый ценник американского грузовика сейчас составляет 84 555 долларов.

Тем временем Ram продолжает готовиться к скорой презентации новинки: у популярного пикапа в дальнейшем появится полностью электрический «родственник». Ранее производитель публиковал несколько эскизов и тизеров, приоткрывая внешность «зелёного» грузовика. Дебют предсерийного концепта намечен на 5 января, он пройдёт в рамках выставки CES в Лас-Вегасе.

пикап США авторынок новинки Ram

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия От Волгограда до Перми: более 10 000 км по маршруту «от скважины до потребителя» пройдены Можно ли проехать на арендованном китайском автомобиле 10 тысяч без поломок? Как связаны арбузный кофе и моторное масло? Где родился русский медведь? Обо всём этом – в шестой части отчёта о... 84 0 0 22.12.2022
Статьи / Авто с пробегом Ford Focus III c пробегом: поиск правильного мотора с коробкой и штатной подвески В первой части материала о Focus третьего поколения (ссылка) мы выяснили, что новая продвинутая платформа, приятный дизайн и качественная отделка сочетаются с плохо обработанным днищем и хр... 1050 2 0 21.12.2022
Статьи / Конкурс Автомобиль мечты: что изменилось за 20 лет Всё в этой жизни течёт, всё изменяется. Вкусы автомобилистов – не исключение. Совсем недавно мы собрали автомобиль мечты большинства наших читателей. Им оказался кроссовер, к тому же бензино... 5214 18 0 20.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 19528 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15406 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12820 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings