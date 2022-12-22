Дорогой сюрприз для поклонников пикапа Ram 1500: новая версия TRX Havoc Edition

Цена такого грузовика в Штатах стартует с отметки 106 445 долларов. Спецверсия будет выпущена лимитированным тиражом, однако точное количество машин в компании не назвали.

Бестселлером американского бренда, входящего в состав автогиганта Stellantis, является Ram Pickup. Так, на его долю по итогам продаж в США в прошлом году пришлось 88% от общего количества реализованных машин марки: клиенты за 2021-ый купили 569 388 экземпляров, что на символический 1% больше, чем годом ранее. Теперь производитель представил спецверсию своего грузовика – Ram 1500 TRX Havoc Edition.

На фото: Ram 1500 TRX Havoc Edition

Такой пикап получил новый цвет кузова – жёлтый Baja, контрастные чёрные надписи и элементы декора экстерьера, 18-дюймовые колёсные диски чёрного цвета, обутые во внедорожные шины, панорамный люк на крыше с двумя стёклами, дополнительные грузовые крепления, подножку для спального места в грузовом отделении и светодиодный стоп-сигнал (установлен в кабине).



В салоне Ram 1500 TRX Havoc Edition тоже есть несколько изменений: он отличается от других версий контрастной жёлтой прострочкой, имеет оригинальные декоративные вставки из углеродного волокна, «приплюснутое» снизу рулевое колесо, а также вышитые литеры TRX на спинках кресел. Отличия есть и в графике тачскрина мультимедийной системы. Ещё создатели разместили на центральной консоли специальный фирменный знак, говорящий о принадлежности автомобиля к лимитированной серии Havoc Edition.



В список оснащения спецверсии вошли отделанные кожей сиденья-ковши с электрическими регулировками и вентиляцией, акустическая система Harman Kardon с 19 динамиками, панель для беспроводной зарядки смартфонов, комплекс камер, обеспечивающих круговой обзор, а также камеру в салонном зеркале заднего вида. В список систем безопасности входят адаптивный круиз-контроль, функция удержания автомобиля в полосе движения, а также экстренное торможение в случае обнаружения пешеходов.



У версии Ram 1500 TRX Havoc Edition стандартная техника: под капотом располагается турбированный двигатель HEMI V8 объёмом 6,2 литра. Его отдача составляет 711 л.с., а максимальный крутящий момент – 884 Нм. Любопытно, что производитель умолчал о том, сколько именно экземпляров войдёт в лимитированную серию пикапов, известно лишь, что их будет «очень ограниченное количество».

Новинка поступит в продажу на домашнем рынке в начале следующего года. Цена уже известна: за Ram 1500 TRX Havoc Edition просят не менее 106 445 долларов. Отметим, стартовый ценник американского грузовика сейчас составляет 84 555 долларов.



Тем временем Ram продолжает готовиться к скорой презентации новинки: у популярного пикапа в дальнейшем появится полностью электрический «родственник». Ранее производитель публиковал несколько эскизов и тизеров, приоткрывая внешность «зелёного» грузовика. Дебют предсерийного концепта намечен на 5 января, он пройдёт в рамках выставки CES в Лас-Вегасе.