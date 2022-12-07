Новый пикап Ram показался на очередном тизере: теперь «живьём»

До дебюта новинки осталось меньше месяца: грузовик покажут 5 января 2023 года в рамках выставки CES в Лас-Вегасе. Предполагается, что пикап составит конкуренцию Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

Американская марка Ram сейчас входит в состав автогиганта Stellantis, который появился в начале прошлого года в результате слияния группы PSA и концерна FCA. Бестселлером бренда является Ram Pickup, на его долю по итогам прошлого года пришлось 88%: всего клиенты за 2021-ый на домашнем рынке купили 569 388 экземпляров (на 1% больше, чем годом ранее). У него в скором будущем появится полностью электрический «родственник».

Новый тизер электрического пикапа Ram 1 / 2 Новый тизер электрического пикапа Ram 2 / 2

Информация о том, что Ram готовится пополнить свою линейку «зелёной» новинкой появилась ещё летом 2021 года. Тогда производитель в ходе анонса обозначил её как «Ram 1500 BEV (Battery Electric Vehicle)». После компания запустила связанный с «электропикапом» проект Revolution, в итоге его приняли за название будущего «батарейного» грузовика, хотя официально эту информацию в Ram не подтверждали.



Ранее компания публиковала различные эскизы и тизеры своего «зелёного» грузовика. В основном они либо обобщённо показывали силуэт новинки, либо демонстрировали её светотехнику. Судя по предыдущим изображениям и видео, внешность пикапа на электротяге будет значительно отличаться от актуального Ram 1500.



В новом ролике будущий «зелёный» пикап мелькнул «живьём», правда, в кадре оказалась лишь его передняя часть, причём не полностью. Судя по видео, у нового автомобиля Ram будет светодиодная головная оптика с расходящимися в стороны «икс-образными» лучами ходовых огней. Между ними, в центре, находится логотип бренда (судя по предыдущим тизерам, фирменный знак в виде названия марки имеет подсветку). У автомобиля, как и ожидалось, нет заглушки, которая бы имитировала решётку радиатора.

Эскиз электрического пикапа Ram

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу новинки ляжет платформа STLA Frame, принадлежащая автогиганту Stellantis. «Электропикап» Ram оснастят тяговой батареей ёмкостью от 159 до 200 кВт*ч. По предварительным данным, максимальный запас хода на одной зарядке у нового грузовика составит около 800 км.



Официальных сведений о технике будущей новинки пока нет. Предполагается, что базовый «батарейный» грузовик Ram могут оснастить единственным 204-сильным электромотором. У «средней» версии, вероятно, будет тоже только один электродвигатель мощностью около 450 л.с. Тогда как топовая версия, скорее всего, получит двухмоторную установку, совокупная отдача которой приблизится к 900 л.с.



Отметим, до дебюта новинки осталось меньше месяца: компания представит грузовик (очевидно, пока в статусе предсерийного концепта) 5 января 2023 года в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. По плану, серийный вариант пополнит модельный ряд бренда в 2024 году. Предполагается, что новый пикап составит конкуренцию уже рассекреченным Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

