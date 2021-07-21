Ещё одна новая Hyundai Creta: марка пока дразнится, но кроссовер уже застукали

В Сеть выложили фото паркетника второй генерации, предназначенного для Бразилии. Такой кросс в плане дизайна в целом повторил нашу версию, но у него есть свои особенности. Кроме того, у бразильского SUV, возможно, иная техника.

Первыми компактный кросс Hyundai нового поколения еще в 2019-м получили китайцы, их модель носит индекс ix25. В прошлом году свежий паркетник – уже под привычным нам именем Creta – добрался до Индии, Мексики, стран Ближнего Востока и Африки. Российскую «вторую» Крету представили месяц назад, а следующая на очереди – Бразилия. Местное подразделение марки только что опубликовало тизер новинки, правда, раскрывать SUV почему-то принялись с салона. Однако и внешность такой Creta уже не секрет: недавно паркетник застукали на съемках для рекламы, фото машины без маскировки удалось сделать пользователю Инстаграма под ником carsbysfs, а уж потом эти кадры расхватали бразильские СМИ, среди таковых – Quatro Rodas.

Новая Hyundai Creta для Бразилии. Фото: instagram.com/carsbysfs via quatrorodas.abril.com.br

Внешне предназначенный для Бразилии паркетник почти повторил нашу Крету, отличия от машин, доступных в других странах, — радиаторная решетка иной формы и другие бамперы, третий стоп-сигнал расположен не на багажной двери, а на спойлере сверху, плюс у задних фонарей появились дополнительные секции. При этом у бразильского кросса все же есть свои особенности: на решетке больше хрома, вдобавок в ее нижней части имеются три отверстия вместо массивной плашки у российского SUV.



Новая Hyundai Creta для Бразилии. Фото: instagram.com/carsbysfs via quatrorodas.abril.com.br

Нашей «второй» Крете в дорогих комплектациях положена мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, аналогичный планшет достался и кроссу в Бразилии (кстати, в Африке паркетник предложен исключительно с 8-дюймовым дисплеем, а у китайского ix25 огромный вертикальный экран). О другом оборудовании для бразильского SUV пока не рассказали. К примеру, в РФ для модели предусмотрены камеры кругового обзора, панорамная крыша, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и система мониторинга «слепых» зон.



Официальный тизер бразильской новой Hyundai Creta

В моторную гамму глобальной новой Hyundai Creta входят «атмосферник» 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 T-GDI (140 л.с.), на некоторых рынках модель также можно купить с турбодизелем 1.5 (115 л.с.). В России кроссовер сохранил бензиновые атмосферные двигатели 1.6 (121 или 123 л.с., в зависимости от привода) и 2.0 (149,6 л.с.). А вот в Бразилии, по информации местных профильных медиа, модель предложат с «турботройкой» 1.0 (120 л.с.) от семейства компактов Hyundai HB20. Крета предыдущего поколения там оснащается теми же «атмосферниками», что и наш SUV, причем они «питаются» как бензином, так и этанолом («турботройка» тоже двухтопливная). Считается, что литровый турбомотор там придет на смену двигателю 1.6 (123 л.с. на бензине и 130 л.с. на этаноле), мотор 2.0 (156/166 л.с.), скорее всего, останется. Бразильская прежняя Крета бывает только с передним приводом, у модели второй генерации полного привода тоже наверняка нет (в России 4WD имеется).



Российская новая Hyundai Creta 1 / 3 Российская новая Hyundai Creta 2 / 3 Российская новая Hyundai Creta 3 / 3

Как и в РФ, в Бразилии продают кроссоверы локального производства. Новая Hyundai Creta там должна стартовать до конца текущего года. Ну а в нашей стране продажи начнутся в ближайшее время, цены российской «второй» Креты уже известны.

