Ещё одна новая Toyota Venza: чуть богаче, с дизайном в стиле Supra

Представлен кроссовер, предназначенный для китайского рынка. Там модель предложат либо только с «атмосферником», либо с гибридной установкой.

Паркетник Тойоты, для которого возродили знакомое и россиянам имя Venza, дебютировал весной прошлого года в США, он является клоном нового Harrier, доступного в Японии и некоторых странах Юго-Восточной Азии. Теперь же раскрыта версия для Китая, публичная премьера прошла на автосалоне в Гуанчжоу. Если точнее, то там представили сразу два варианта, ведь в Поднебесной Venza и Harrier будут продавать одновременно. Дело в том, что за локальный выпуск первого кроссовера отвечает СП GAC Toyota, а производство второго налажено на заводе FAW Toyota. И если китайский Harrier внешне в целом повторил машины для других стран, то модель от GAC Toyota отличилась дизайном экстерьера.

Toyota Venza для Китая 1 / 4 Toyota Venza для Китая 2 / 4 Toyota Venza для Китая 3 / 4 Toyota Venza для Китая 4 / 4

Передок «поднебесной» Venza оформили в стиле нынешнего спорткара Toyota GR Supra: паркетник получил аналогичный «клюв», то есть глухую вставку между фарами. У радиаторной решетки такого SUV сетка вместо горизонтальных полосок, а противотуманки перенесли выше. Кроме того, у китайских Venza и Harrier свой задний бампер, с массивной хромированной вставкой.



Toyota Venza для Китая 1 / 3 Toyota Venza для Китая 2 / 3 Toyota Venza для Китая 3 / 3

Салоны у кроссоверов для КНР одинаковые, отличие от американской и японской версий – иной блок управления «климатом». А еще в богатых комплектациях у «поднебесных» Venza и Harrier имеется полноценная виртуальная «приборка» (12,3”), тогда как в других странах приборы – аналоговые, с экраном между шкалами (4,2” или 7”). В остальном список оборудования совпадает, предусмотрены панорамная крыша, мультимедийная система с тачскрином на 8 дюймов или на 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль.



Toyota Venza для Китая 1 / 4 Toyota Venza для Китая 2 / 4 Toyota Venza для Китая 3 / 4 Toyota Venza для Китая 4 / 4

Техника почти такая же, как у кроссовера для Японии. Китайцам «традиционные» Venza и Harrier предложат с «атмосферником» 2.0 мощностью 171 л.с. и вариатором, такие паркетники бывают исключительно переднеприводными. Гибриды имеют мотор 2.5, электродвигатель и электромеханический вариатор, также можно будет заказать полный привод E-Four с дополнительным электромотором на задней оси. Суммарная отдача переднеприводных гибридов – 218 л.с., полноприводных – 222 л.с.



Toyota Harrier для Китая 1 / 3 Toyota Harrier для Китая 2 / 3 Toyota Harrier для Китая 3 / 3

Продажи Toyota Harrier в Китае уже начались, паркетник стоит от 211 800 до 297 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 489 000 – 3 499 000 рублей по актуальному курсу. Цены местной Venza пока предварительные: 220 000 – 310 000 юаней (2 585 000 – 3 642 000 рублей). Кроссовер с дизайном «под Supra» выйдет на рынок в ближайшее время.



Toyota Venza для США. Новый Harrier для Японии в целом выглядит так же 1 / 3 Toyota Venza для США. Новый Harrier для Японии в целом выглядит так же 2 / 3 Toyota Venza для США. Новый Harrier для Японии в целом выглядит так же 3 / 3

О планах продавать паркетник Venza/Harrier нового поколения в России компания Тойота не заявляла.

