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  • Ещё экономичнее: Toyota разрабатывает новое поколение гибридных силовых установок

Ещё экономичнее: Toyota разрабатывает новое поколение гибридных силовых установок

28.10.2026 367 0 0
Ещё экономичнее: Toyota разрабатывает новое поколение гибридных силовых установок

Новый гибридный силовой модуль на базе 1,5-литрового бензинового двигателя легче, компактнее и экономичнее выпускающихся сегодня аналогов — Toyota обещает снижение расхода топлива более чем на 15%.

Компания Toyota известна как пионер гибридизации в автопроме. Во второй половине 1990-х её Prius сделал гибридные силовые установки по-настоящему массовыми. С тех пор они прошли несколько ступеней эволюции и получили несколько ветвей развития. Сейчас Toyota разрабатывает новое поколение своих гибридных силовых установок и раскрыла на этой неделе некоторые технические подробности. Уточним, что под «гибридной силовой установкой» мы понимаем гибридный силовой модуль и тяговую батарею.

Основой нового гибридного силового модуля будет разработанный с чистого листа 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, который придёт на смену нынешним 1,8-литровому 4-цилиндровому и 1,5-литровому 3-цилиндровому двигателям, используемым в гибридных силовых установках. Новый 1,5-литровый двигатель меньше и легче своих предшественников, он будет выпускаться в атмосферном и наддувном вариантах, предусмотрена также работа на возобновляемом и углерод-нейтральном топливе. Варианты мощности и прочие характеристики пока не разглашаются.

Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
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Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
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Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
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Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
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Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
Фотографии прототипа нового 1,5-литрового бензинового двигателя из пресс-релиза Toyota 2024 года, на них двигатель отличается рядом деталей от более свежего варианта, показанного на заглавной фотографии.
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Электрическая часть нового гибридного силового модуля тоже будет более лёгкой и более компактной, чем её предшественники, и будет сделана по принципу «всё в одном» — силовая электроника, электромотор и компоненты трансмиссии упакованы в общий корпус. Уменьшение трения и электрических потерь вкупе с улучшенным теплоотводом позволят снизить расход топлива силовой установки более чем на 15% по сравнению с предшественниками.

Новая гибридная силовая установка сделана с прицелом на использование в новой так называемой многовариантной платформе (multi-pathway platform). Эта платформа будет общей для нового поколения электромобилей и гибридов разного типа — HEV (без питания от внешнего источника электроэнергии) и PHEV (с возможностью питания от внешнего источника электроэнергии). Компактные размеры нового гибридного силового модуля дадут больше свободы творчества дизайнерам и позволят обеспечить будущим автомобилям элегантные пропорции независимо от того, есть у них ДВС или нет. Возможность сделать линию капота ниже позволит улучшить аэродинамические характеристики кузова.

Сроки появления новых гибридных силовых установок на рынке в пресс-релизе Toyota не указаны, а неофициальные источники утверждают, что первые оснащённые ими автомобили могут появиться в продаже уже в 2027 году.

Добавим, что одним из главных конкурентов Toyota в сфере разработки гибридных силовых установок и их массового производства является компания Horse Powertrain — созданное в 2024 году совместное предприятие французской Renault Group (ей принадлежат 45%), китайского холдинга Geely (45%) и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии (10%).

новинки гибридные авто двигатели авто и технологии Toyota
Обновлено 29.10.2026
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