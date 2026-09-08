Horse B20: непотопляемая бензиновая «турбочетвёрка» для гибридных внедорожников

Напомним, что Horse Powertrain — это оформленное в 2024 совместное предприятие французской Renault Group (ей принадлежат 45%), холдинга Geely (45%) и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии (10%). Horse Powertrain занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных, спиртовых, газовых), коробок передач и гибридных силовых установок. Штаб-квартира Horse Powertrain находится в Лондоне, а 18 заводов расположены в Европе, Китае и Южной Америке.

С момента своего основания Horse Powertrain буквально фонтанирует новинками. Компания, в частности, разработала новый лёгкий и мощный V6 для спорткаров Lotus и высокоэффективную гибридную силовую установку, работающую на метаноле.

Очередная новинка — это 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» Horse B20, предназначенная для внедорожников и приключенческих кроссоверов. Двигатель рассчитан на работу в составе гибридных силовых установок любого типа — последовательных, параллельных, последовательно-параллельных, с возможностью зарядки тяговой батареи от внешнего источника и без такой возможности.

Двигатель Horse B20 имеет полностью герметичную конструкцию, соответствующую уровню защиты IPX8, он может работать в воде на глубине до 1,1 м — нужен только шноркель для подачи воздуха. Двигатель работает по циклу Миллера, имеет непосредственный впрыск топлива, встроенный выпускной коллектор, один турбокомпрессор, балансирный вал, двухконтурную систему охлаждения и масляный насос с переменной производительностью.

Компания-разработчик гарантирует стабильную работу двигателя даже на 100-процентном уклоне (45 градусов). Заявленный термический КПД составляет 48,4%. Весит двигатель Horse B20 всего 130 кг. Максимальная мощность в зависимости от настроек варьируется в диапазоне от 140 до 185 кВт (от 190 до 252 л.с.), максимальный крутящий момент — от 300 до 380 Нм.

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В пресс-релизе сказано, что двигатель Horse B20 установлен под капотом наиболее мощной версии приключенческого plug-in гибридного кроссовера Geely Galaxy Cruiser 700 , его полноценная премьера ожидается до конца текущего года. Двигатель Horse B20 на этой модели выдаёт 160 кВт (218 л.с.) и состыкован с гибридной коробкой передач Horse 3DHT230. Остальные технические подробности станут известны после премьеры.