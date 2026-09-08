Авто и технологии ×
  • Horse B20: непотопляемая бензиновая «турбочетвёрка» для гибридных внедорожников

Horse B20: непотопляемая бензиновая «турбочетвёрка» для гибридных внедорожников

08.09.2026 1031 0 0
Horse B20: непотопляемая бензиновая «турбочетвёрка» для гибридных внедорожников

Компания Horse Powertrain представила очередную новинку: водонепроницаемый бензиновый двигатель Horse B20, соответствующий уровню защиты IPX8. Одним из первых носителей этого двигателя будет Geely Galaxy Cruiser 700.

Напомним, что Horse Powertrain — это оформленное в 2024 совместное предприятие французской Renault Group (ей принадлежат 45%), холдинга Geely (45%) и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии (10%). Horse Powertrain занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных, спиртовых, газовых), коробок передач и гибридных силовых установок. Штаб-квартира Horse Powertrain находится в Лондоне, а 18 заводов расположены в Европе, Китае и Южной Америке.

С момента своего основания Horse Powertrain буквально фонтанирует новинками. Компания, в частности, разработала новый лёгкий и мощный V6 для спорткаров Lotus и высокоэффективную гибридную силовую установку, работающую на метаноле.

Очередная новинка — это 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» Horse B20, предназначенная для внедорожников и приключенческих кроссоверов. Двигатель рассчитан на работу в составе гибридных силовых установок любого типа — последовательных, параллельных, последовательно-параллельных, с возможностью зарядки тяговой батареи от внешнего источника и без такой возможности.

Двигатель Horse B20 имеет полностью герметичную конструкцию, соответствующую уровню защиты IPX8, он может работать в воде на глубине до 1,1 м — нужен только шноркель для подачи воздуха. Двигатель работает по циклу Миллера, имеет непосредственный впрыск топлива, встроенный выпускной коллектор, один турбокомпрессор, балансирный вал, двухконтурную систему охлаждения и масляный насос с переменной производительностью.

Компания-разработчик гарантирует стабильную работу двигателя даже на 100-процентном уклоне (45 градусов). Заявленный термический КПД составляет 48,4%. Весит двигатель Horse B20 всего 130 кг. Максимальная мощность в зависимости от настроек варьируется в диапазоне от 140 до 185 кВт (от 190 до 252 л.с.), максимальный крутящий момент — от 300 до 380 Нм.

Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
1 / 3
Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
2 / 3
Geely Galaxy Cruiser 700
Geely Galaxy Cruiser 700
3 / 3

В пресс-релизе сказано, что двигатель Horse B20 установлен под капотом наиболее мощной версии приключенческого plug-in гибридного кроссовера Geely Galaxy Cruiser 700 , его полноценная премьера ожидается до конца текущего года. Двигатель Horse B20 на этой модели выдаёт 160 кВт (218 л.с.) и состыкован с гибридной коробкой передач Horse 3DHT230. Остальные технические подробности станут известны после премьеры.

новинки гибридные авто двигатели авто и технологии Geely Geely Galaxy Cruiser 700
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров «Вы кто такие? Я вас не звал»: почему я не обрадуюсь возвращению «европейцев» Нет-нет, никто из немецких или не дай бог французских автопроизводителей на наш рынок возвращаться не собирается – тут иллюзий строить не надо. Но помечтать-то можно, не так ли? Можно, но ме... 1890 14 2 07.09.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Honda Element «Странный автомобиль для странных владельцев»; «Очень редкий, его никто не знает»; «Привлекает всеобщее внимание»; «Все будут смотреть на него, а не на Lexus»; «Нереально удобный и универсал... 1602 3 2 06.09.2026
Статьи / Практика Жидкая смерть: что такое гидроудар двигателя, его причины и последствия Если, управляя автомобилем, вы мните себя бесстрашным покорителем водной стихии, то, пожалуйста, действуйте осторожнее. Попавшая в камеру сгорания вода приведет к моментальной и неизбежной п... 2185 4 2 04.09.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 50053 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 46890 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 13312 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
14 «Вы кто такие? Я вас не звал»: почему я не обрадуюсь возвращению «евро...
13 Возрождённый внедорожник Mitsubishi Pajero: дизель и никакой «зелени»
9 Премиум-бренд Wey анонсировал большой брутальный кроссовер – это брат...
Новые комментарии
Change privacy settings