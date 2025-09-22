Ещё один кроссовер Honda CR-V получил порцию обновок

Следом за американским паркетником Honda CR-V освежили китайскую версию. При этом у адресованного Поднебесной SUV свои обновки. Среди них – более крупный тачскрин мультимедиа.

В актуальном, шестом по счету поколении кроссовер Honda CR-V пребывает с 2022 года. Однако полноценного рестайлинга модель пока не удостоена: марка решила постепенно выводить на рынки лишь слегка модернизированную пятидверку. Первыми посвежевший SUV еще весной получили американцы. Главной обновкой предназначенного для Северной Америки CR-V стала «внедорожная» версия TrailSport. Ну и еще пересмотрели список оборудования остальных комплектаций. Теперь же пришла очередь кроссовера, адресованного Китаю. Причем местное СП Dongfeng Honda, которое и производит CR-V для КНР, обозначило доработанный паркетник как Global 30th Anniversary Glory Edition, ведь запуск приурочили к 30-летнему юбилею модели.

«Внедорожный» вариант китайскому кроссоверу не достался. Локальный Honda CR-V внешне вообще не изменился, разве что пересмотрена палитра цветов кузова – появились два новых оттенка. Зато салон паркетника для КНР доработан чуть более масштабно, чем у американской версии. Так, кроссовер обрел новую мультимедийную систему с тачскрином диагональю 12,3 дюйма (раньше был планшет на 10,1 дюйма, а в Америке сейчас 9-дюймовый). Кроме того, дисплей китайского CR-V лишен физического «кругляша» сбоку, тогда как в Америке его оставили. Слегка переделали переднюю панель: сетка теперь только на дефлекторах обдува (у американского Honda CR-V нового модельного года по-прежнему красуется сетчатая вставка во всю ширину панели). Как и прежде, в Поднебесной кроссовер бывает не только пяти-, но и семиместным.

В списке оборудования самого дешевого китайского CR-V также значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, виртуальная приборка (10,2 дюйма), однозонный климат-контроль, тканевая обивка, обычный круиз-контроль. «Средние» версии – это 18-дюймовые диски, электропривод багажной двери, кожа, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе. Наконец, топовый паркетник имеет беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, систему бесконтактного открывания багажника, двухзонный «климат», подогрев и вентиляцию передних сидений.

Китайцам Honda CR-V по-прежнему доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида. «Традиционный» паркетник оснащен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 193 л.с. и вариатором. Гибридных версий две. Первая – с установкой e:HEV, которая включает 150-сильный атмосферник 2.0 и 184-сильный электромотор. Есть и подзаряжаемый гибрид e:PHEV с батареей емкостью 17,7 кВт*ч, но, что любопытно, обновки для этой модификации пока не заявлены. Для чисто бензинового варианта и Honda CR-V e:HEV предусмотрен полный привод.

Цена посвежевшего кроссовера лежит в диапазоне от 185 900 до 249 900 юаней (около 2,2 млн – 2,9 млн рублей по текущему курсу). При этом первым покупателям такой Honda CR-V доступен со скидками: с учетом спецпредложений модель обойдется в 145 900 – 209 900 юаней (1,7 млн – 2,5 млн рублей).