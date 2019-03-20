Ещё один новый кросс Buick: больше и мощнее аналога Chevrolet Tracker

В Сети появились изображения нового паркетника американской марки. В линейке Buick эта модель, скорее всего, займет нишу между Encore и Envision. В продажу новинка должна поступить в текущем году.

На прошлой неделе был рассекречен кроссовер Buick Encore второго поколения – фотографии машины внесли в базу министерства промышленности Китая. Напомним, как и предшественник, паркетник новой генерации является близнецом Chevrolet Tracker (дизайн следующего Трэкера раскрыли еще в январе). Теперь же сертификационный орган опубликовал снимки еще одного нового SUV марки Buick. Его название пока неизвестно, зато есть кое-какие характеристики.

Длина безымянного кросса составляет 4463 мм, колесная база – 2640 мм. Таким образом, модель крупнее второго Buick Encore (длина – 4295 мм, расстояние между осями – 2570 мм), но заметно меньше паркетника Envision (4667 и 2750 мм соответственно). По предварительным данным, сменившие поколение Encore и Tracker построены на новой платформе, разработанной General Motors вместе со своим давним партнером – китайским концерном SAIC. Но пока нет данных о том, досталась ли эта «тележка» безымянному SUV или же в его основе лежит джиэмовская платформа.

В списке оборудования новой модели значатся светодиодная оптика, панорамный люк, 17- или 18-дюймовые диски, система мониторинга «слепых» зон, а также камера заднего вида.

1 / 3 Новый кроссовер Buick, имя которого пока неизвестно 2 / 3 Новый кроссовер Buick, имя которого пока неизвестно 3 / 3 Новый кроссовер Buick, имя которого пока неизвестно

На китайском рынке новинку Buick предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 мощностью 158 л.с. Коробки министерство не указывает. Зато известно, что кроссовер будет доступен с полным приводом: на одном из фото запечатлены буквы AWD. Двигателем 1.4T оснащается и прежний Buick Encore, однако у этой модели мотор выдает 143 л.с., он работает в паре с 6МКП или роботизированной коробкой. У кросса предыдущего поколения также есть полноприводный вариант. Новый же Encore, как и соплатформенный Chevrolet Tracker, получил бензиновую «турботройку» 1.0 мощностью 115 л.с., и у этих моделей наверняка будут версии 4WD.

1 / 4 Новый Buick Encore 2 / 4 Новый Buick Encore 3 / 4 Новый Chevrolet Tracker 4 / 4 Новый Chevrolet Tracker

Ожидается, что в Китае продажи нового кроссовера Buick стартуют уже в этом году. По цене он, очевидно, расположится между Encore и Envision. Первый кросс (предыдущего поколения) сегодня стоит от 139 900 юаней (около 1 340 000 рублей по актуальному курсу), второй обойдется минимум в 219 900 юаней (примерно 2 106 000 рублей).

На данный момент нет информации о том, доберется ли новый паркетник Buick до США. Отметим, Китай является крупнейшим рынком для бренда: в 2018-м там было реализовано около 1 068 000 «бьюиков» (-13%), тогда как в Штатах объем продаж марки в минувшем году составил «всего» 206 863 машины (-6%).