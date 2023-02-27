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  • Европротокол и все нюансы: Автотека раскроет полные данные о ДТП при проверке автомобилей

Европротокол и все нюансы: Автотека раскроет полные данные о ДТП при проверке автомобилей

27.02.2023 220 0 0

Автотека (проект Авито), сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом, включил в отчеты описание Европротокола. Автотека также расширила данные о ДТП для пользователей сервиса. Дополнительные сведения позволят более качественно оценивать состояние и безопасность транспортного средства.

Проверка Европротокола позволит пользователям иметь больше данных по ДТП, сопоставлять их с расчетной стоимостью ремонта и при необходимости запрашивать у продавца больше данных по происшествию, в том числе сам бланк протокола.

«Последние несколько лет количество ДТП, оформленных по Европротоколу в России, не опускается ниже 50%. Включение данного документа в отчеты о проверке автомобилей позволит увеличить количество проверяемых авто на предмет неисправностей и повреждений», – комментирует Андрей Тумкин, руководитель продуктового направления сервиса Автотека.

Детальные данные о моменте аварии, новый пункт «Технические неисправности в момент ДТП»

Автотека значительно расширила данные по ДТП. В случае, если проверяемый автомобиль побывал в дорожно-транспортном происшествии, и это было зафиксировано, пользователям сервиса теперь будет доступна вся информация о происшествии, включая момент столкновения, данные о повреждении всех участвующих авто, состояние здоровья водителей и участников ДТП, а также данные о нарушениях, повлекших за собой дорожно-транспортное происшествие. В отчетах Автотеки теперь отражено состояние здоровья водителя и всех пассажиров, добавлены данные о состоянии дорожного полотна, погодные условия на момент происшествия. Кроме того, в отчете теперь будут указаны марки и модели автомобилей, участвовавших в ДТП вместе с проверяемым автомобилем. Пользователи смогут купить отчеты по автомобилям-участникам ДТП, чтобы сравнить масштаб повреждений и стоимости ремонта в отчетах.

В отчетах появился новый пункт «Технические неисправности в момент ДТП», он содержит данные о неисправностях автомобиля, которые привели к дорожно-транспортному происшествию (если они были).

«Внесение в отчеты таких дополнительных сведений, как характер нарушений ПДД, состояние водителя, пассажиров, а также погоды и дорожного покрытия, позволит пользователям составить наиболее полную картину о происшествии и оценить не только техническое состояние интересующего автомобиля, но и поведение продавца за рулем транспортного средства, чтобы принять решение о сделке, также отмечает Андрей Тумкин.Являясь частью Авито, Автотека продолжает следовать своей цели обеления рынка автомобилей с пробегом и помощи российским автолюбителям в совершении безопасных и прозрачных сделок».

интересно бизнес ДТП

 

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