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  • EXEED и Московская консерватория объявляют всероссийский музыкальный конкурс «Звезды EXEED»

EXEED и Московская консерватория объявляют всероссийский музыкальный конкурс «Звезды EXEED»

04.07.2023 32 0 0

• Конкурс «Звезды EXEED» учрежден с целью поддержки и профессиональной реализации молодых музыкантов в рамках программы социальной ответственности бренда EXEED «Born for life».

• Конкурс проходит в пяти номинациях: фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и сольное пение. Принять участие в конкурсе могут студенты высших музыкальных учебных заведений со всей России.

• Председателем жюри станет народный артист России, скрипач Вадим Репин, амбассадор бренда EXEED. В жюри конкурса войдут музыканты с мировыми именами, профессора и преподаватели Московской Консерватории: заслуженный артист России, профессор Андрей Писарев, народный артист России, профессор Владимир Иванов, народный артист России, профессор Петр Скусниченко, профессор Эркин Юсупов и другие.

• Председателем организационного комитета станет ректор Московской консерватории, профессор Александр Сергеевич Соколов. Председатель экспертного совета – доктор искусствоведения, профессор Ирина Арнольдовна Скворцова.

Премиальный автомобильный бренд EXEED и Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского объявляют о старте приема заявок на конкурс «Звезды EXEED». Это всероссийский проект, который, следуя философии бренда EXEED, помогает молодым талантливым музыкантам реализоваться в профессиональной сфере и получить поддержку на пути своего творческого становления.

Участниками конкурса могут стать студенты высших музыкальных учебных заведений России. Прием заявок организован на официальном сайте EXEED и начнется 4 июля в 15:00 по Московскому времени. Конкурс пройдет в два этапа: отборочный тур по видеозаписям (заявки будут приниматься до 31 августа 23:59 по Московскому времени) и финальное очное прослушивание в Малом зале Консерватории в Москве, которое состоится 27 октября. В финал пройдут 15 участников.

Лауреатами конкурса станут 5 финалистов, по одному в каждой номинации: фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и сольное пение. Победитель в каждой номинации получит памятную статуэтку и денежный приз в размере 300 000 рублей. Один из финалистов сможет стать обладателем специального приза зрительских симпатий, который будет определен народным голосованием в день проведения финала.

EXEED – молодой премиальный бренд, и мы знаем, насколько важна поддержка на пути к большим свершениям. Мы с нетерпением ждем знакомства с талантливыми музыкантами, которые находятся в постоянном творческом поиске и никогда не останавливаются на достигнутом. Мы очень благодарны коллегам из Московской Консерватории за всестороннюю помощь в организации такого масштабного проекта. И пусть победят сильнейшие!
Геннадий Баранов
директор EXEED

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Китай авто и общество конкурс Exeed

 

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