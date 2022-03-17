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EXEED и Сбер объявляют о стратегическом партнёрстве

17.03.2022 103 0 0

Автомобильная компания EXEED и сервисы экосистемы Сбера – СберАвто и СберАвтоподписка – объявляют о стратегическом партнёрстве, направленном на расширение возможностей для россиян в области владения или пользования автомобилями.

 

Партнерский материал​

Сотрудничество распространяется на весь модельный ряд марки EXEED, в который входит семиместный полноприводный внедорожник VX, пятиместный полноприводный TXL и новинка года – компактный кроссовер LX, официальная российская премьера которого состоится 17 марта в 14:00 на сайте exeed.ru и в социальной сети VK.     

В рамках сотрудничества клиенты СберАвто получают возможность приобрести новые внедорожники EXEED по цене от дистрибьютора, без переплат и дополнительных услуг. Установка дополнительного оборудования на автомобиль допустима только по желанию и заказу клиента. Для пользователей СберАвто будут действовать все федеральные акции дистрибьютора: при покупке нового автомобиля в ближайшие месяцы по программе trade-in клиенты получат дополнительную выгоду до 120 000 рублей. На все автомобили бренда EXEED распространяется гарантия производителя сроком на 7 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. 

Воспользовавшись сервисом СберАвтоподписка, клиент получает новый автомобиль в личное пользование на срок от 6 месяцев до 3 лет. Сервис берёт на себя все заботы, связанные с регистрацией, страхованием, обслуживанием и ремонтом автомобиля, сезонную замену шин и их хранение, своевременную оплату налогов и штрафов.

Геннадий Баранов, директор по продажам и развитию бренда EXEED в России: 

«Мы как один из самых молодых и динамично развивающихся автомобильных брендов на российском рынке стремимся предоставить нашим клиентам не только яркий и технологичный продукт, но и новый, уникальный опыт приобретения и пользования нашими автомобилями. Покупку автомобиля онлайн можно смело отнести к самой современной и удобной форме такого приобретения. Наше сотрудничество со СберАвто позволит клиентам не только просто и удобно купить автомобиль, но и получить полный комплекс услуг, таких как кредитование, страхование, установка дополнительного оборудования, на выгодных условиях.

Сотрудничество со СберАвтоподписка является стремлением дать клиентам возможность пользоваться новыми автомобилями EXEED, выбирая удобные сроки – от полугода до трех лет в зависимости от текущих потребностей и желаний. Например, для решения повседневных задач идеально подойдут модели TXL или LХ, а при наличии большой семьи или спланированного отпуска в другом городе подойдёт семиместный внедорожник VX».

Петрос Мкртычян, генеральный директор СберАвто:

«Десять лет назад на долю китайских автомобилей приходилось около 2% отечественного автопарка, а к концу 2021 года показатель превысил 10%. Растущий интерес мы видим и в СберАвто: по итогам 2021 китайские бренды стали пятыми по популярности и заняли 8% от общего числа онлайн-продаж. Поддерживая запрос потребителей, мы начинаем прямое сотрудничество с EXEED, и это еще один стратегический шаг к тому, чтобы предоставлять клиентам лучшие условия на рынке авто. Мы в СберАвто на протяжении последнего года развиваем принципиально новый подход к продажам авто и стремимся стать первым в России онлайн-дилером для производителей. Вместе с EXEED мы даем пользователям возможность приобрести автомобиль онлайн по лучшей цене, без задержек и скрытых платежей».

Лев Феофанов, руководитель сервиса СберАвтоподписка:

«Мы поддерживаем амбициозные планы EXEED и рады приступить к их совместной реализации. Новое партнёрство является частью нашей стратегии по расширению модельного ряда и отвечает запросу наших пользователей на современные и хорошо оснащенные автомобили. Вместе со СберАвтоподпиской владение EXEED станет доступнее, благодаря отсутствию крупного первоначального взноса, гибким срокам подписки и высокому уровню сервиса».

авто и общество бизнес Exeed

 

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