EXEED RX был представлен публике в концертном шоу Полины Гагариной

27 мая на арене Мегаспорт в концертном шоу Полины Гагариной «Навсегда» абсолютно новый EXEED RX впервые был представлен широкой аудитории. Автомобиль стал важным элементом шоу и дополнил визуальное оформление сцены.

Новый EXEED RX появится на российском рынке этим летом, а в качестве предпремьерного показа принял участие в концертном шоу Полины Гагариной «Навсегда».

Творческий тандем EXEED RX с Полиной Гагариной позволил продемонстрировать одно из самых интересных технологических решений, реализованное в этом автомобиле, – динамическое освещение, которое меняется в зависимости от музыкального ритма. Эта опция является частью общей концепции «Искусство технологий», воплощенной в каждой детали экстерьера и интерьера новой модели.

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«В автомобилях я ценю в первую очередь комфорт, безопасность и практичность, – говорит Полина, – но когда речь идет об автомобиле на сцене, стильная внешность и технологичность выходят на первый план. В новой программе мы уделили большое внимание яркости восприятия: невероятные инсталляции в сочетании с космическим светом и масштабным живым звуком. EXEED RX стал настоящим украшением шоу».

Партнерский материал