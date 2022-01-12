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Exeed TXL: насколько он действительно премиальный?

12.01.2022 1681 3 0

Не так давно на нашем рынке появился китайский внедорожник Chery Exeed TXL. Многие восприняли его неоднозначно, и связано это только со словом «китайский», а в большинстве случаев люди высказывают своё мнение, даже не видев Chery Exeed TXL вживую. В этом обзоре хотелось бы хоть немного развеять недоверие к китайскому автопрому и показать, что китайские производители сделали огромный скачок в развитии этой области. Chery наделила свои авто современными технологиями и прибегнула к привлечению других, более известных корпораций. Так, Chery Exeed TXL получил современное техническое оснащение и высокое качество сборки. 

 

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В обсуждениях больше всего негодования вызывает именно премиальность Exeed TXL. Так давайте же в этом обзоре разберем основные особенности внедорожника и постараемся ответить на вопрос, действительно ли данная машина заслуживает статуса премиум класса или же это просто слова.

Практически все автолюбители сейчас первым делом обращают внимание на безопасность. Использование специально разработанной системы ESP Bosch даёт Exeed TXL отличную устойчивость. Хоть Exeed TXL и имеет большой дорожный просвет, использование системы ESP Bosch позволило добиться хорошей маневренности и сохранения траектории даже на скорости 60-70 км\ч. Также автомобиль оснащён автоматическим запиранием дверей при наборе скорости.

Задний ряд сидений может похвастаться простором, двое взрослых вне зависимости от комплекции могут чувствовать себя комфортно, в спинку встроен довольно широкий подлокотник. Также в Exeed TXL установлена система контроля качества воздуха (AQS), которая присуща именно дорогим премиальным авто. Приборная панель представлена цифровым дисплеем с диагональю 12,3 дюйма и возможностью персонализации. Не забыли в Exeed TXL и про нашу суровую зиму, сделав возможной установку зимнего пакета, а любителей качественного аудио порадует звуковая система с эффектом Arkamys 3D.

Передние сиденья имеют боковую поддержку, поясничную, электрорегулировку и память на 10 положений. Разработкой и обшивкой сидений занималась американская компания Lear, имеющая в этой области многолетний опыт и экспертизу. Сиденья удобны для любого роста и любой комплекции пассажиров и обеспечивают свободное и удобное управление внедорожником. В комплектации Flagship к сиденьям добавляется еще вентиляция. 

По технической части у Exeed TXL тоже всё превосходно. Новая платформа M3X, специально разработанная для современных автомобилей – это больше надежности, комфорта, безопасности и универсальности, меньше расхода топлива и вибраций. В качестве КПП был взят проверенный временем робот 7DCT300, который может похвастаться двойным сцеплением и плавностью, скоростью переключения передач после адаптации. Сердце Exeed TXL – мотор Acteco, вошедший в 2019 году в десятку лучших моторов Китая.

Внешне Exeed TXL выглядит грозно и уверенно. Хорошая аэродинамика кузова, минимум хромированных частей, удобные дверные проемы для посадки, расположение передних стоек крыши дают отличный угловой обзор. Для уверенного вождения в ночное время Exeed TXL оснастили светодиодной оптикой с адаптацией, обеспечивающей хорошее освещение дороги при любых погодных условиях.

Напоследок отмечу хорошую систему торможения с функцией просушки тормозов. Останавливается  Exeed TXL как вкопанный, при этом сохраняя траекторию.

Так что же определяет премиальность автомобиля? В первую очередь комфорт, ведь так? Exeed TXL дарит комфорт и водителю, и пассажирам. Этому способствует и просторный салон, и удобная посадка, и адаптивная приборная панель, и отличная управляемость, маневренность и проходимость. Может, проблема в безопасности? Тут лучше посмотреть результаты тестирования Exeed TXL на C-NCAP – высшая оценка. 

Можно противиться и спорить, но, как ни крути, а Exeed TXL в своей копилке имеет больше примочек, чем некоторые современные премиальные авто. Поэтому как минимум сомнительно высмеивать и отрицать его премиальность.

Заглавная фотография взята из официальной группы Вконтакте  

внедорожник Китай новые авто Chery

 

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3 комментария
29.12.2021 08:53
eeeMan.rg Rori

премиальный на столько, на сколько и веста, только у весты металл даже по толще будет

12.01.2022 20:04
Nervous

Пометка в самом верху - партнёрский материал

12.01.2022 15:33
Bezerok

Я б тугеллу взял, мне она больше нравится как по внешке так и по салону. Да и доверия к джили больше.

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