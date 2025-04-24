Ежегодный международный: на АЗС сети «Лукойл» прошёл экологический субботник «Чисто.Весна»

В апреле более чем на двух тысячах заправках сети «Лукойл прошли мероприятия в рамках международной экоакции «Чисто.Весна». Любой посетитель АЗС мог не только заправить автомобиль или мотоцикл, купить моторное масло и все необходимое в дорогу, но и посадить дерево в два клика через приложение в смартфоне.

Приводить совместными силами город после зимы в порядок – это не только необходимость, но и добрая традиция. А у компании «Лукойл» эта традиция приобрела масштаб международного проекта, получившего название «Чисто.Весна». Впервые эта акция состоялась в 2024 году, а в этом году к ней присоединились зарубежные общества компании в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Турции.

В этот раз одним из партнёров субботника стала платформа лесовосстановления «Сохрани лес». И это логично: любой автомобилист знает про углеродный след, который оставляет его машина, и высадка деревьев – лучший способ его компенсировать. А в случае с «Лукойл» этот способ ещё и самый простой и приятный: прямо на АЗС через приложение можно купить саженец и получить за это повышенный кэшбэк.

Прямо на АЗС через приложение можно купить и посадить саженец. Фото: Александр Ступников

В акции с удовольствием приняли участие не только случайные посетители заправок, но и известные люди. Среди в первую очередь хотелось бы отметить байкеров, которые как раз в эти дни открывают свой сезон.

Экологическая повестка всегда актуальна. Я считаю, что подобные субботники должны проходить по всей стране в рамках всех компаний, дабы наш вклад в экологию был ежедневным, и мы делали нашу страну более зеленой. Субботники для нас – что-то новое, я вам честно признаюсь, и для нас начать традицию с «Лукойлом» – это в любом случае, конечно, большая честь… Поэтому мы будем поддерживать эту традицию в будущем. Александр Марцевич Генеральный директор ООО «Моторинг Спортс Групп»

К акции присоединились и мотоциклисты команды «RMS-Спартак» и Rolling Moto Клуб.

ФК «Спартак» и гоночная команда RMS Спартак на акции «Чисто весна. Фото: Александр Ступников

Никогда не принимал участие в субботниках. Даже в школе я всегда их избегал. Поэтому сегодня, можно сказать, впервые в жизни посадил дерево – исполнил одну из задач мужчины. Вот теперь каждый день, проезжая мимо этой заправки, буду подъезжать, поливать растения. Александр Rolling Moto Клуб

... Мне кажется, все это очень здорово. На самом деле, красивые девчонки, гоночные мотоциклы, «Лукойл» – это все хорошо стыкуется. Как говорят, надо в жизни что сделать? Построить дом, родить ребенка, посадить дерево. Дом я построил, дочка – четырехкратная чемпионка России по спортивным бальным танцам. И вот сегодня я посадил дерево. Дерево гоночное. И, в принципе, у меня все пункты выполнены, можно на пенсию уходить. Иванов Максим пилот команды «RMS-Спартак»

Разумеется, никто на пенсию не пойдёт – это всё шутки. Но шутки добрые, потому что деревья сажают только действительно добрые люди, которым хочется, чтобы жизнь стала добрее и красивее.

К слову, байкеры приезжали не только посадить деревья: прямо на АЗС пилот RMS-Спартак Анатолий Ушаков показал всем желающим, как в команде меняют моторное масло на мотоциклах. Также к началу мотосезона на стендах АЗС была представлена линейка масел для двухтактных и четырехтактных двигателей наиболее популярных в стране марок мотоциклов. Анатолий Ушаков протестировал и созданный Лукойлом цифровой сервис по самостоятельному подбору масла для мотоцикла – очень полезная функция в преддверии сезона.

К началу мотосезона на стендах АЗС была представлена линейка масел для двухтактных и четырехтактных двигателей наиболее популярных в стране марок мотоциклов. Фото: Александр Ступников

Международный субботник «Чисто.Весна» – это не просто уборка территорий. Это обновление к теплому сезону у байкеров и автомобилистов. Конечно, получить на заправке автограф звезды или выиграть приз приятно каждому. Но ещё приятнее путешествовать по нашей стране и знать, что где-то растёт твоё дерево. Посадить которое, оказывается, не так уж и сложно – доказано и проверено на тысячах заправках сети «Лукойл».