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  • FAW готовит к премьере ещё один роскошный седан Hongqi, и он может добраться до России

FAW готовит к премьере ещё один роскошный седан Hongqi, и он может добраться до России

28.10.2022 155 0 0

Презентацию «четырехдверки» ждут в следующем месяце. Модель предложат с двухлитровым турбомотором, у которого будет два варианта мощности.

 

Внешность и основные характеристики нового седана Hongqi H6 еще в середине октября раскрыл минпром КНР. Сам премиальный бренд, коим владеет концерн FAW, официально модель пока не анонсировал, зато китайские профильные медиа выяснили дату премьеры: «четырехдверку» представят на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется под конец ноября.

Hongqi H6

Судя по габаритам, ближайшим родственником «шестерки» является дебютировавший весной седан Hongqi H5 второго поколения. Длина H6 равна 4990 мм, что всего на 2 мм больше, чем у модели с младшим индексом. Ширина увеличена на 5 мм до 1880 мм, высота, напротив, урезана на 15 мм до 1455 мм. Колесная база у машин совпадает – 2920 мм. Китайские СМИ полагают, что грядущий седан окажется на полступеньки выше H5, и что его будут позиционировать в качестве спортивной альтернативы.

Hongqi H6

Внешность Hongqi H6 выполнена в актуальном фирменном стиле марки, его особенности – двухъярусная головная оптика и огромная радиаторная решетка. «Фишки» непосредственно «шестерки» — купеобразный силуэт и расположенные посередине патрубки выпускной системы. Кроме того, новинке достались необычные диски (для модели предусмотрены 18- или 19-дюймовые колеса).

Hongqi H6

Внутри же H6, как ожидается, повторит H5, то есть у старшей модели тоже будет вертикальный тачскрин мультимедийной системы, который займет всю центральную консоль.

Согласно документам сертификационного органа, новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 224 или 252 л.с. Турбомотор на 224 л.с. положен и Hongqi H5, а вот более мощной версии у младшего седана нет. При этом «пятерка» еще доступна с 1.5T (169 л.с.) и в виде гибрида с установкой на базе полуторалитрового движка.

Hongqi H5 нового поколения
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Hongqi H5 нового поколения
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Hongqi H5 нового поколения
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Hongqi H5 нового поколения
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В России марка Hongqi сегодня не представлена, но, по неофициальным данным, концерн FAW уже принял решение вывести этот бренд на наш рынок, причем это якобы произойдет до конца текущего года. Если информация подтвердится, то и у H5, и у H6 есть шансы добраться до России.

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