Снимки «паркетника» T-Concept опубликовало издание Autohome. По информации портала, концепт создан для демонстрации развития дизайна моделей суббренда Besturn: не считая марки Hongqi (под ней выпускают «партийные» автомобили), это самый престижный бренд FAW.

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Тем интереснее написание марки на прототипе: Bestern вместо Besturn. Даже местные СМИ пока в недоумении – не то это просто досадная ошибка, не то бренд переименуют. Подробности должны появиться завтра. О «начинке» T-Concept информации тоже пока нет. У кроссовера – наглухо тонированные стекла, так что, возможно, в Пекин привезли макет.

Напомним, на данный момент в линейке Besturn имеются два кроссовера: компактный «паркетник» X40 и среднеразмерный X80. Первая модель россиянам пока не знакома, до нашего рынка она должна добраться в конце 2018 – начале 2019-го. В Поднебесной Besturn X40 доступен с бензиновым «атмосферником» 1.6 мощностью 114 л.с., который работает в паре с «механикой» или «автоматом». Привод – только передний.

1 / 3 На фото: FAW Besturn X40 2 / 3 На фото: FAW Besturn X80, актуальная версия для Китая 3 / 3 На фото: FAW Besturn X80, актуальная версия для России

Кроссовер FAW Besturn X80 в РФ продают c апреля 2017-го, причем в дорестайлинговом виде, тогда как в Китае SUV обновился еще пару лет назад. У нас модель представлена со 142-сильным «атмосферником» 2.0 и «автоматом», цена – от 999 000 рублей. На китайском рынке двухлитровый мотор выдает 147 л.с., кроме АКП он еще может сочетаться с «механикой». Плюс в Поднебесной FAW Besturn X80 можно купить с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 186 л.с. Полный привод этому кроссоверу тоже не положен. Как ранее заявили в российском офисе FAW, рестайлинговый X80 в нашей стране появится уже в июне текущего года.