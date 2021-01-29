FAW выпустил кросс T55 с оптикой «под Cadillac». Модели T-серии привезут и в РФ, но другие

На домашний рынок новый паркетник должен выйти в начале весны. По предварительным данным, в основе SUV лежит свежая «тележка» FMA, модель могут предложить с двумя турбомоторами на выбор.

В 2018-м китайский концерн FAW переименовал на родине свой бренд Besturn в Bestune, а в прошлом году сменился еще и фирменный стиль. Первой на себя его примерила модель B70, которая вернулась в гамму после нескольких лет забвения, причем из седана ее превратили в крупный лифтбек. А в марте в Поднебесной должны стартовать продажи нового компактного кроссовера, чей экстерьер оформлен в том же ключе, что и у «семидесятого». Сам FAW кросс пока не представил, однако еще минувшей осенью снимки SUV «слил» минпром КНР, вдобавок недавно машины начали появляться у местных дилеров, и один из образцов со всех сторон сфотографировали журналисты издания Autohome.

FAW Bestune T55 1 / 3 FAW Bestune T55 2 / 3 FAW Bestune T55 3 / 3

Итак, кроссовер назвали T55. По предварительным данным, в его основе лежит новая платформа FMA, видимо, собственной разработки FAW (на той же «тележке» базируется и лифтбек B70). Длина кросса равна 4437 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2650 мм. То есть по габаритам T55 близок к Nissan Qashqai, ну а в гамме марки Bestune новинка, согласно своему индексу, вписалась между кроссоверами T33 (переделанный Besturn X40, длина – 4330 мм, колесная база – 2600 мм) и T77 (длина – 4525 мм, расстояние между осями – 2700 мм).



FAW Bestune T55

Как и лифтбек B70, паркетник T55 получил «клыкастую» светодиодную оптику в стиле моделей Cadillac, хотя задние фонари у обоих «китайцев» все же оригинальные. Корпуса наружных зеркал крепятся на отдельных ножках, еще SUV досталась радиаторная решетка с вертикальными хромированными «штрихами» — подобная есть и у других машин Bestune. А вот выдвижных ручек дверей, которые имеются у B70, у T55 нет.



Внутри – «усеченное» двухспицевое рулевое колесо, объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува выстроились в ряд физические кнопки. В списке оборудования также значатся камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона.

FAW Bestune T55 1 / 3 FAW Bestune T55 2 / 3 FAW Bestune T55 3 / 3

В документах китайского сертификационного органа указаны два бензиновых турбомотора, которые знакомы по другим моделям Bestune: это «турбочетверки» 1.2 (143 л.с.) и 1.5 (169 л.с.). Считается, что сначала на рынок выйдет кросс с полуторалитровым двигателем. На паркетнике T77, например, этот мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, они же, скорее всего, перейдут и на T55. Привод – только передний.



По цене новый кросс тоже, очевидно, расположится между T33 и T77. Первый в Китае сегодня стоит от 85 900 юаней (около 1 010 000 рублей по актуальному курсу), второй обойдется минимум в 90 800 юаней (1 068 000 рублей).

FAW Bestune T77, T33 и T99. Кросс T77 уже анонсирован для РФ, он должен появиться весной. Остальные SUV к нам могут привезти к концу года 1 / 3 FAW Bestune T77, T33 и T99. Кросс T77 уже анонсирован для РФ, он должен появиться весной. Остальные SUV к нам могут привезти к концу года 2 / 3 FAW Bestune T77, T33 и T99. Кросс T77 уже анонсирован для РФ, он должен появиться весной. Остальные SUV к нам могут привезти к концу года 3 / 3

Между тем кроссоверы Т-серии привезут и в Россию, о чем «Колёсам» ранее рассказали в местном офисе FAW. Правда, о T55 речь, конечно, не идет – пока, по крайней мере. Весной 2021-го у нас должен стартовать паркетник T77, он уже анонсирован на российском сайте, причем как Bestune (в РФ FAW сегодня продает кроссы Besturn X80 и Besturn X40). А к концу текущего года, как рассказали в компании, «возможно появление в России еще двух новых моделей – Т33 и Т99». Подробности о наших версиях раскроют позже.

