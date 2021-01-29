Новинки ×
  • FAW выпустил кросс T55 с оптикой «под Cadillac». Модели T-серии привезут и в РФ, но другие

FAW выпустил кросс T55 с оптикой «под Cadillac». Модели T-серии привезут и в РФ, но другие

29.01.2021 90 1 0

На домашний рынок новый паркетник должен выйти в начале весны. По предварительным данным, в основе SUV лежит свежая «тележка» FMA, модель могут предложить с двумя турбомоторами на выбор.

 

В 2018-м китайский концерн FAW переименовал на родине свой бренд Besturn в Bestune, а в прошлом году сменился еще и фирменный стиль. Первой на себя его примерила модель B70, которая вернулась в гамму после нескольких лет забвения, причем из седана ее превратили в крупный лифтбек. А в марте в Поднебесной должны стартовать продажи нового компактного кроссовера, чей экстерьер оформлен в том же ключе, что и у «семидесятого». Сам FAW кросс пока не представил, однако еще минувшей осенью снимки SUV «слил» минпром КНР, вдобавок недавно машины начали появляться у местных дилеров, и один из образцов со всех сторон сфотографировали журналисты издания Autohome.

FAW Bestune T55
1 / 3
FAW Bestune T55
2 / 3
FAW Bestune T55
3 / 3

Итак, кроссовер назвали T55. По предварительным данным, в его основе лежит новая платформа FMA, видимо, собственной разработки FAW (на той же «тележке» базируется и лифтбек B70). Длина кросса равна 4437 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2650 мм. То есть по габаритам T55 близок к Nissan Qashqai, ну а в гамме марки Bestune новинка, согласно своему индексу, вписалась между кроссоверами T33 (переделанный Besturn X40, длина – 4330 мм, колесная база – 2600 мм) и T77 (длина – 4525 мм, расстояние между осями – 2700 мм).

FAW Bestune T55

Как и лифтбек B70, паркетник T55 получил «клыкастую» светодиодную оптику в стиле моделей Cadillac, хотя задние фонари у обоих «китайцев» все же оригинальные. Корпуса наружных зеркал крепятся на отдельных ножках, еще SUV досталась радиаторная решетка с вертикальными хромированными «штрихами» — подобная есть и у других машин Bestune. А вот выдвижных ручек дверей, которые имеются у B70, у T55 нет.

Внутри – «усеченное» двухспицевое рулевое колесо, объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува выстроились в ряд физические кнопки. В списке оборудования также значатся камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона.

FAW Bestune T55
1 / 3
FAW Bestune T55
2 / 3
FAW Bestune T55
3 / 3

В документах китайского сертификационного органа указаны два бензиновых турбомотора, которые знакомы по другим моделям Bestune: это «турбочетверки» 1.2 (143 л.с.) и 1.5 (169 л.с.). Считается, что сначала на рынок выйдет кросс с полуторалитровым двигателем. На паркетнике T77, например, этот мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, они же, скорее всего, перейдут и на T55. Привод – только передний.

По цене новый кросс тоже, очевидно, расположится между T33 и T77. Первый в Китае сегодня стоит от 85 900 юаней (около 1 010 000 рублей по актуальному курсу), второй обойдется минимум в 90 800 юаней (1 068 000 рублей).

FAW Bestune T77, T33 и T99. Кросс T77 уже анонсирован для РФ, он должен появиться весной. Остальные SUV к нам могут привезти к концу года
1 / 3
FAW Bestune T77, T33 и T99. Кросс T77 уже анонсирован для РФ, он должен появиться весной. Остальные SUV к нам могут привезти к концу года
2 / 3
FAW Bestune T77, T33 и T99. Кросс T77 уже анонсирован для РФ, он должен появиться весной. Остальные SUV к нам могут привезти к концу года
3 / 3

Между тем кроссоверы Т-серии привезут и в Россию, о чем «Колёсам» ранее рассказали в местном офисе FAW. Правда, о T55 речь, конечно, не идет – пока, по крайней мере. Весной 2021-го у нас должен стартовать паркетник T77, он уже анонсирован на российском сайте, причем как Bestune (в РФ FAW сегодня продает кроссы Besturn X80 и Besturn X40). А к концу текущего года, как рассказали в компании, «возможно появление в России еще двух новых моделей – Т33 и Т99». Подробности о наших версиях раскроют позже.

кроссовер авторынок новинки FAW FAW Bestune T55 FAW Bestune T77 FAW Bestune T99

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
29.01.2021 17:40
Papirus (@sc_1968)

Да когда ж они загнутся то?

Новые статьи

Статьи / Практика Бить аккуратно, но сильно: что такое датчик детонации и как его проверить без сканера? Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика вы... 459 0 0 29.01.2021
Статьи / Авто с пробегом Hyundai Starex/H-1 A1 с пробегом: АКП надежнее МКП, а корейский дизель лучше японского Как и любой коммерческий автомобиль в возрасте 15-20 лет, Starex/H-1 в хорошем состоянии – скорее исключение из правил. В первой части обзора мы успели убедиться, что по качеству железа кор... 2135 0 2 27.01.2021
Статьи / Авто недели Лучший Opel, который никто не покупал: стоит ли покупать Opel Insignia за 1 миллион рублей В D-классе автопроизводители в двухтысячные по-разному старались привлечь клиента. Кто-то, как Nissan с Teana, предлагал полноприводные версии. Кто-то, как Ford с Mondeo, добавлял возможност... 8530 12 1 26.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 179334 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 76654 23 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 75011 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings