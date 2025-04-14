Фёдор Воробьёв и Тимофей Добровольский выиграли первый этап RDS Open в Ростове-на-Дону

Уик-энд RDS Open в Ростове-на-Дону дал яркий старт новому сезону Российской Дрифт Серии. Сразу два дебютанта серии завершили этап на подиуме – Руслан Дзортов и Владимир Афанасьев попали в топ-3 зачёта NXT. Анатолий Щербак и Сергей Корнеев вошли в число призёров зачёта PRO.

Старт летнему сезону Российской Дрифт Серии в 2025 году дал турнир RDS Open, первый этап которого состоялся в Ростове-на-Дону. На один уик-энд стадион «Ростов Арена» превратился в гоночную трассу – 12 и 13 апреля спортивный комплекс принял квалификационные и парные заезды Открытого чемпионата РДС по дрифту.

Первый день прошёл фактически при осенней погоде. В условиях холодного ливня и даже града пилотам предстояло преодолеть 838-метровый оцениваемый участок максимально точно в соответствии с судейским заданием, чтобы обеспечить себе лучшую позицию в протоколах квалификации и возможность выбора роли в парных заездах. Не всем спортсменам удалось преодолеть квалификационный отбор – ошибки пилотажа и технические неполадки не позволили ряду пилотов показать результативные проезды, так что несколько спортсменов RDS Open завершили своё участие в первом этапе уже в субботу.

Главными героями субботы стали Фёдор Воробьёв и Артур Зелёный – победители квалификации в зачётах PRO и NXT соответственно. Московский пилот Фёдор Воробьёв в блестящем стиле выиграл квалификацию PRO – за рулём легендарной «ЖигиЦаря» (ВАЗ-2105) он смог проехать в лучшей попытке на 94,5 балла. Всего один балл уступил победителю пилот из Екатеринбурга Сергей Корнеев на BMW 3 Series (E92), а третье место досталось москвичу Анатолию Щербаку на Nissan 200SX, проезд которого судьи оценили на 90,5 балла.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ещё один москвич первенствовал в категории NXT. Пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Артур Зелёный на своей BMW 3 Series (E92) лучшую попытку проехал на 95 баллов, чего оказалось достаточно для победы в своём классе. Спортсмен по итогам квалификации опередил своего напарника москвича Тимофея Добровольского за рулём Nissan Silvia S14 (89 баллов) и пилота из Магаса Руслана Дзортова на ещё одной «трёшке», который набрал 73,5 балла.

1 / 2 2 / 2

В воскресенье погода уже не мешала пилотам – на сухой трассе под солнечными лучами спортсмены смогли продемонстрировать всё, на что способны. В этих баталиях они не жалели ни свои автомобили, ни технику соперников, ни тем более бетонные блоки. Впрочем, удалось обойтись без серьёзных аварий, что для не прощающей грубых ошибок трассы результат достойный.

Победа Воробьёва в квалификации позволила ему выйти в стадию ТОП-8 через bye run в отсутствие соперника. Затем в ходе дуэлей Фёдор победил Дмитрия Путилина и Алексея Бахвалова, а в решающем сражении дня взял верх в плотной борьбе с Сергеем Корнеевым. Для пилота из Екатеринбурга второе место по итогам этапа стало лучшим результатом за всю его карьеру в рамках этапов Российской Дрифт Серии. Подиум категории PRO дополнил Анатолий Щербак – москвич на пути к тройке призёров сначала остался без соперника из-за технического схода пилота STAR PЁR STARS AIMOL Дмитрия Добровольского, а затем смог победить Илью Клюкина и Алексея Бахвалова.

Для меня старт сезона прошёл замечательно. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить партнёров за возможность быть здесь и с лучшими спортсменами серии показывать крутые заезды. В этом году мы кардинально изменили подход к гонке — поменяли мою долгую историю не трогать автомобиль, если он едет. Сейчас мы его в любом случае «крутим» — даже если это будет ошибочно, то это всё равно лучше, чем ничего не делать. Будем учиться. Весь этап всё перенастраивали вперёд-назад, назад-вперёд, так что, в общем и целом, получали очень крутую обратную связь от автомобиля. Это, в свою очередь, привело нас к результатам. Я очень доволен гонкой. Локация потрясающая, трасса потрясающая — очень техничный сложный конфиг, в котором заложены, пожалуй, практически все элементы, которые мы знаем в дрифте. Это и разгон, и «манджи», и постановки с зауглением, смена направления движения, широкие и длинные дуги — всё есть! Всё круто, всё супер, и я счастлив. Фёдор Воробьёв

В зачёте NXT победителю квалификации конвертировать субботний успех в хороший результат в парных заездах не получилось. Первым соперником Артура Зелёного стал Владимир Афанасьев, известный широкой публике ещё и как хип-хоп исполнитель Нигатив. Оба пилота провели заезды как лидером, так и преследователем не без помарок, доводя в какие-то моменты дуэль даже до контактов. В итоге победителем в этой паре судьи назвали Афанасьева. В финале его соперником стал опытный Тимофей Добровольский. Пилот STAR PЁR STARS AIMOL вернулся за руль после длительного вынужденного перерыва и сразу же доказал, что навыков своих не растерял – уверенная победа над соперником принесла Тимофею победу в зачёте NXT. Вместе с Добровольским на подиум поднялись два ярких дебютанта серии – Владимир Афанасьев сходу взял «серебро», а Руслан Дзортов порадовал своих болельщиков из Ингушетии завоёванной «бронзой».

До пятницы этого этапа я не был за рулём летнего дрифтового автомобиля без трёх дней девять месяцев, так что очень соскучился. Приехал сюда покататься, потому что вне гонок это сделать очень сложно. Я очень рад, что первый этап проходит в Ростове — это прекрасный город и очень классная локация, где мы никому не мешаем, но при этом все приходят на нас смотреть. И конфигурация трассы получилась очень классная. Это отметили вообще все — сначала, когда увидели ее на рисунке, подумали, что это сомнительно, но когда дошло до проездов, все сразу поняли, что конфигурация просто прекрасная. Надеюсь, что Суперфинал РДС мы в этом году тоже поедем по этой конфигурации! Тимофей Добровольский

RDS Open. 1-й этап. «Ростов-Арена». PRO. Личный зачёт. Топ-3:

Фёдор Воробьёв Сергей Корнеев Анатолий Щербак

Победитель квалификации: Фёдор Воробьёв – 94,5 балла

RDS Open. 1-й этап. «Ростов-Арена». NXT. Личный зачёт. Топ-3:

Тимофей Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL) Владимир Афанасьев («Культура Заноса Tamashi») Руслан Дзортов

Победитель квалификации: Артур Зелёный (STAR PЁR STARS AIMOL) – 95 баллов

RDS Open. 1-й этап. «Ростов-Арена». Командный зачёт. Топ-3:

STAR PЁR STARS AIMOL Tamashi Культура Заноса Tamashi Культура Заноса 2

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Уик-энд в Ростове-на-Дону наглядно продемонстрировал, что RDS Open ждёт яркий и непредсказуемый сезон. Опытным пилотам способны навязать плотную борьбу амбициозные новички, а те, кому не удалось блеснуть на «Ростов-Арене», уже готовы взять реванш и сделать выводы из собственных ошибок. С учётом того, что по ходу сезона ожидается пополнение числа участников серии, сражение за победы и призовые места на этапах будет острым. Убедиться в этом можно будет уже 3-4 мая в Рязани – трасса ATRON International Circuit с её легендарной «стеной-магнитом» примет второй этап RDS Open сезона-2025.

Партнёрский материал