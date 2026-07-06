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  • Ferrari 12Cilindri Manuale: очень дорогой симулятор МКП с «защитой от дурака»

Ferrari 12Cilindri Manuale: очень дорогой симулятор МКП с «защитой от дурака»

06.07.2026 558 0 1
Ferrari 12Cilindri Manuale: очень дорогой симулятор МКП с «защитой от дурака»

Компания Ferrari по многочисленным просьбам клиентов вернула в строй механическую коробку передач, но сделана она на базе 8-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями и по сути представляет собой изощрённый ручной режим с настоящей педалью сцепления и традиционным рычагом выбора передач с открытой кулисой. Первым такую коробку передач получило переднемоторное купе Ferrari 12Cilindri Manuale.

Последней моделью Ferrari с настоящей МКП был купе-кабриолет California: «механика» предлагалась для него в виде опции до 2012 года включительно, а затем эту опцию убрали из-за низкого спроса. В последние годы в сегменте дорогих спортивных автомобилей наблюдается всплеск интереса к аналоговыми технологиям, в том числе к МКП, но предложить клиентам настоящую «механику» компания Ferrari не рискнула — во-первых, по экологическим соображениям, а во-вторых, из-за желания снизить риски повреждения автомобиля при неумелой эксплуатации. В итоге на свет появился дорогой эрзац под названием Manuale by-wire, что можно перевести на русский как «механика по проводам».

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Manuale by-wire — это ручной режим изначально автоматической 8-ступенчатой коробки передач типа DCT (c двумя сцеплениями), в простонародье именуемой «роботом». Разработка системы Manuale by-wire началась в 2022 году — так много времени понадобилось, чтобы ручной режим был максимально близок по ощущениям к работе с настоящей МКП. В салон добавлены настоящая педаль сцепления и настоящий рычаг переключения передач, вот только механической связи с коробкой они не имеют, переключениями передач и сцеплениями по-прежнему заведует электроника.

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Тяги, рычаги и пружины обеспечивают натуральное усилие и аналоговый эффект (в том числе клацающие звуки) при взаимодействии с педалью сцепления и рычагом переключения передач, при этом ручной режим распространяется только на первые шесть передач 8-ступенчатой коробки, максимальная скорость достигается только в автоматическом режиме. Да, коробка передач по-прежнему может по желанию водителя работать полностью в автоматическом режиме, но на скорости до 100 км/ч можно в любой момент перейти в ручной режим, просто выжав педаль сцепления. Электроника позволяет ехать в режиме наката с двигателем, работающим на холостом ходу, и даже может позволить двигателю заглохнуть, если водитель неаккуратно обращается с педалью сцепления или выбрал неверную передачу. Однако от грубых ошибок система подстрахует: не даст на высокой скорости включить первую или заднюю.

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Западные коллеги, уже успевшие опробовать систему Manuale by-wire в действии, утверждают, что она «пугающе натуральна», но среди фанатов Ferrari всё равно много недовольных — мол, мы ждали полноценную «механику», а не дорогой симулятор.

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Симулятор действительно вышел дорогим: Ferrari 12Cilindri Manuale стоит от 590 000 евро, тогда как такое же купе без системы Manuale by-wire стоит от 395 000 евро. Ferrari оправдывает высокую цену версии Manuale тем, что её тираж будет ограниченным — только 1499 экземпляров, и тем, что каждый экземпляр будет проходить через программу индивидуальной кастомизации Tailor Made.

Технические характеристики у Ferrari 12Cilindri Manuale такие же, как у стандартного купе: 6,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель V12 выдаёт 830 л.с. и 678 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, максимальная скорость — более 340 км/ч.

Версия Manuale имеет особый дизайн 21-колёс, серебристые эмблемы на передних крыльях и молдинги с надписью Manuale под ними. Салон получил новый дизайн центрального тоннеля с открытой кулисой рычага переключения передач и ряд эксклюзивных деталей отделки.

Поставки Ferrari 12Cilindri Manuale клиентам начнутся в 2027 году, весь тираж уже распродан.

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