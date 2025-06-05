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Фестиваль большого дрифта RDS FEST – впервые в Москве

05.06.2025 24 0 0

12 июля на автодроме Moscow Raceway состоится грандиозный фестиваль большого дрифта RDS FEST. Организатором выступит Российская Дрифт Серия, которая более 15 лет проводит сильнейшие и самые популярные в стране соревнования RDS GP и RDS Open. 

Новый формат гоночного фестиваля представит звёзд российского дрифта с необычной стороны, подарит зрителям уникальные шоу-заезды и множество сюрпризов. 

Стать частью РДС впервые смогут пилоты совершенно любого уровня. На двух разных конфигурациях Moscow Raceway пройдёт RDS Matsuri для тех, кто готов продемонстрировать своё мастерство управления автомобилем в дрифте на одном из лучших автодромов страны. Дымные шоу-заезды в рамках «Сибирского дерби», нового формата гоночного состязания, готовят легенды отечественного дрифта – хедлайнеры RDS GP. 

В фестивальной зоне гости RDS FEST увидят пилотов и организаторов главного чемпионата страны по дрифту с абсолютно новой стороны и раскроют их таланты. Спортсмены и функционеры российского автоспорта проведут серию уникальных активностей для взрослых и детей, погружающих гостей в захватывающий мир одной из самых зрелищных дисциплин автоспорта.

Фестиваль RDS FEST станет главным автоспортивным событием Москвы и удивит гостей многообразием форматов и широким диапазоном возможностей для погружения в атмосферу большого автоспорта. То, что невозможно представить в рамках официальных соревнований Российской Дрифт Серии, найдет своё воплощение в нашем фестивале. Это будет умопомрачительно!
Дмитрий Добровольский
идейный вдохновитель фестиваля, директор РДС

Не обойдётся фестиваль и без любимых зрителями Российской Дрифт Серии автограф-сессий. Участники RDS FEST смогут пообщаться со звёздами RDS GP и RDS Open, сделать фото и обсудить новейшие инженерные решения в автоспорте. В открытом сервис-парке и на выставке спорткаров зрители получат возможность заглянуть под капот и даже посидеть за рулём некоторых экземпляров, а любители острых ощущений – прокатиться в дрифт-такси по той самой конфигурации трека, где проходят соревнования Гран-При Российской Дрифт Серии.

авто и общество тюнинг автоспорт дрифт
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