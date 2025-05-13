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  • Фестиваль мотокультуры «Движение» пройдет в Екатеринбурге 7-8 июня

Фестиваль мотокультуры «Движение» пройдет в Екатеринбурге 7-8 июня

13.05.2025 45 0 0

Второй фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» состоится 7-8 июня на площадках в центре Екатеринбурга и в Верхней Пышме. Вход на мероприятия фестиваля в Екатеринбурге – бесплатный. Цель фестиваля – популяризация мотокультуры и пропаганда спорта и здорового образа жизни.

Фестиваль традиционно начнется с мотопарада, который стартует от Музейного комплекса в Верхней Пышме и закончится в центре Екатеринбурга. В прошлом году в колонне участвовали около 2,5 тысяч байкеров, а в этом году организаторы ожидают увеличение числа участников и расширение географии мотоклубов. 

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В течение двух дней для жителей и гостей Свердловской области будут работать около 20 площадок. Среди них:

  • Спортивная улица (ул. 8 Марта). Одна из самых популярных площадок прошлого года станет еще грандиознее. Здесь пройдут соревнования по эндуро, куда приедут лучшие спортсмены со всей России. Зрителей также ждут показательные выступления по мотофристайлу, стантрайдингу и джимхане. А для тех, кто хочет улучшить свои навыки вождения, будет работать Школа безопасной езды от ГАИ.
  • Музыкальные площадки. На главной сцене выступят хедлайнеры – Найк Борзов, Комната Культуры, Drummatix и известные уральские группы. Вторая сцена станет площадкой для конкурса уральских музыкантов, а также примет программу от фестиваля гик-культуры «Гиккон». В Музейном комплексе в Верхней Пышме снова заработает сцена на самом большом в мире БелАЗе. 
  • Водное шоу на Городском пруду. Любителей экстремальных видов спорта ждут показательные выступления по аквабордингу и ховербордингу, а также ночное шоу – гидрофлай.
  • Кастом-шоу «Железное дело». В Уральском центре развития дизайна пройдет обновленное кастом-шоу, где мастера представят свои уникальные проекты. 
  • Ретроралли. В воскресенье в Екатеринбурге и Верхней Пышме под эгидой Федерации авторалли России состоится ретроралли. Это событие станет ярким завершением фестиваля.
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Также в программе – лекторий путешественников, выставка автодомов, гастрофестиваль, фестиваль уличной культуры и многое другое. 

Кроме того, в этом году специально для фестиваля «Движение» Музей истории Екатеринбурга совместно с Музеем Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) готовит выставку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках выставки мы расскажем об истории УДТК, который называли танковой дивизией «Черные ножи». В составе дивизии были в том числе мотоциклисты. Выставку можно будет увидеть на фестивале 7 и 8 июня в Историческом сквере Екатеринбурга. 

Мы рады, что фестиваль «Движение» становится традицией для Урала. В этом году мы постарались сделать программу еще более разнообразной и интересной. Добавятся новые интересные активности, связанные с движением, например, к нам присоединятся любители автодомов и путешественники. Мы ждем всех, кто любит движение, музыку и спорт, чтобы вместе провести незабываемые два дня.
Владимир Кашкин
представитель оргкомитета фестиваля

Подробная программа фестиваля «Движение» будет опубликована на официальном сайте мероприятия и в соцсетях. Проект реализуется при поддержке Губернатора Свердловской области, Администрации Екатеринбурга, Фонда святой Екатерины и компании PRINZIP.

Партнёрский материал

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