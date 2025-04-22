Fiat обновил бюджетный седан Cronos: иной стиль и прежняя техника

Цены рестайлинговой четырёхдверки уже известны: за стартовую версию просят не менее 23 055 000 песо, что эквивалентно примерно 1,72 млн рублей по текущему курсу.

Продажи седана Fiat Cronos стартовали в 2018 году, его ближайшим родственником является хэтчбек Fiat Argo, появившийся годом ранее. Эти «бюджетники» адресованы странам Латинской Америки, при этом их производство налажено на разных площадках: пятидверка выпускается в Бразилии, а четырёхдверка – в Аргентине. Cronos уже модернизировали в 2022-м, а теперь компания презентовала седан, переживший полноценный рестайлинг.

На фото: обновлённый седан Fiat Cronos

Стоит отметить, что ближайший родственник – хэтчбек Fiat Argo – был представлен в конце прошлого месяца, теперь настала очередь седана Cronos, который обновили по тому же принципу: изменения затронули внешность, но не затронули технику. Одним из наиболее заметных визуальных изменений у седана стала иная радиаторная решётка с рисунком из хромированных вертикальных штрихов с крупной надписью с названием бренда по центру.

Модели оставили прежнюю форму головной оптики, но с новым световым рисунком и светодиодными пунктирными линиями ходовых огней. Слегка иначе выглядят и фонари. Ещё Fiat Cronos в ходе обновления получил новый передний бампер с по-новому оформленными центральным и боковыми воздухозаборниками. Кроме того, посвежевшей четырёхдверке достались 15- и 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна.

В оснащение стартовой версии входят затемнённый салон, включая оформление потолка и стоек, новая тканевая обивка сидений, корпуса наружных зеркал чёрного цвета с интегрированными повторителями поворотников. Для среднего исполнения предлагаются затемнённые колёсные диски большего диаметра, иная отделка салона, посвежевшая информационно-развлекательная система с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 7-дюймовым тачскрином. Следующему варианту положена полностью светодиодная оптическая система.

На фото: салон обновлённого седана Fiat Cronos

Для топового варианта обновлённого седана Cronos предусмотрен ещё один вариант обивки салона, глянцевые колёсные диски (16 дюймов), передние боковые подушки безопасности с новой конструкцией – защищают от удара грудную клетку, а также голову водителя и переднего пассажира.

Рестайлинг не сказался на технике модели. Fiat Cronos в Аргентине по-прежнему можно купить только с четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 1,3 литра, который идёт в комплекте либо с механикой, либо с вариатором. В Бразилии доступны машины с аналогичным двигателем, помимо этого, здесь Cronos предлагается с 1,0-литровым трёхцилиндровым мотором («питается» бензином и этанолом).

Цены седана после обновления остались прежними: за стартовую версию Fiat Cronos просят не менее 23 055 000 аргентинских песо, что эквивалентно примерно 1,72 млн рублей по текущему курсу. За топовый вариант придётся заплатить как минимум 28 737 000 песо (около 2,14 млн рублей).