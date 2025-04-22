Рестайлинг ×
  • Fiat обновил бюджетный седан Cronos: иной стиль и прежняя техника

Fiat обновил бюджетный седан Cronos: иной стиль и прежняя техника

22.04.2025 246 0 1

Цены рестайлинговой четырёхдверки уже известны: за стартовую версию просят не менее 23 055 000 песо, что эквивалентно примерно 1,72 млн рублей по текущему курсу.

Продажи седана Fiat Cronos стартовали в 2018 году, его ближайшим родственником является хэтчбек Fiat Argo, появившийся годом ранее. Эти «бюджетники» адресованы странам Латинской Америки, при этом их производство налажено на разных площадках: пятидверка выпускается в Бразилии, а четырёхдверка – в Аргентине. Cronos уже модернизировали в 2022-м, а теперь компания презентовала седан, переживший полноценный рестайлинг.

На фото: обновлённый седан Fiat Cronos

Стоит отметить, что ближайший родственник – хэтчбек Fiat Argo – был представлен в конце прошлого месяца, теперь настала очередь седана Cronos, который обновили по тому же принципу: изменения затронули внешность, но не затронули технику. Одним из наиболее заметных визуальных изменений у седана стала иная радиаторная решётка с рисунком из хромированных вертикальных штрихов с крупной надписью с названием бренда по центру.

Модели оставили прежнюю форму головной оптики, но с новым световым рисунком и светодиодными пунктирными линиями ходовых огней. Слегка иначе выглядят и фонари. Ещё Fiat Cronos в ходе обновления получил новый передний бампер с по-новому оформленными центральным и боковыми воздухозаборниками. Кроме того, посвежевшей четырёхдверке достались 15- и 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна.

В оснащение стартовой версии входят затемнённый салон, включая оформление потолка и стоек, новая тканевая обивка сидений, корпуса наружных зеркал чёрного цвета с интегрированными повторителями поворотников. Для среднего исполнения предлагаются затемнённые колёсные диски большего диаметра, иная отделка салона, посвежевшая информационно-развлекательная система с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 7-дюймовым тачскрином. Следующему варианту положена полностью светодиодная оптическая система.

На фото: салон обновлённого седана Fiat Cronos

Для топового варианта обновлённого седана Cronos предусмотрен ещё один вариант обивки салона, глянцевые колёсные диски (16 дюймов), передние боковые подушки безопасности с новой конструкцией – защищают от удара грудную клетку, а также голову водителя и переднего пассажира.

Рестайлинг не сказался на технике модели. Fiat Cronos в Аргентине по-прежнему можно купить только с четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 1,3 литра, который идёт в комплекте либо с механикой, либо с вариатором. В Бразилии доступны машины с аналогичным двигателем, помимо этого, здесь Cronos предлагается с 1,0-литровым трёхцилиндровым мотором («питается» бензином и этанолом).

Цены седана после обновления остались прежними: за стартовую версию Fiat Cronos просят не менее 23 055 000 аргентинских песо, что эквивалентно примерно 1,72 млн рублей по текущему курсу. За топовый вариант придётся заплатить как минимум 28 737 000 песо (около 2,14 млн рублей).

седан авторынок новинки рестайлинг FIAT FIAT Cronos
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Тяжёлое прошлое и стук в подвеске: ремонт и обслуживание Volkswagen Polo Фольксваген Поло пятого поколения в кузове седан выпускался на заводе в Калуге по полному циклу и пользовался в России большой популярностью. Но мы нашли для изучения куда более редкий экзем... 2023 5 1 21.04.2025
Статьи / Гаджеты Кто самый зрячий: сравниваем шесть видеорегистраторов с разрешением 4К Если видеорегистратор вам нужен не «для галочки», стоит выбрать модель подороже, но с гарантированно хорошим качеством записи. Мы свели в тесте шесть гаджетов, обещающих видео в разрешении 4... 1341 0 1 21.04.2025
Статьи / Мнение без фильтров Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо! Вот не любит наш народ всякие китайские автомобили! Никак у него это не получается, хотя покупает он «китайцев» всё чаще и чаще. Оно вроде понятно: о какой любви может идти речь, если все от... 1163 7 1 21.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26446 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25948 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11720 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
13 Звезда, что сорвалась и падает: как появился и почему провалился Merce...
8 Компрессор как проклятие: опыт владения Toyota Mark X +M Modellista
7 Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо!
Новые комментарии
Change privacy settings