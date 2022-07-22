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  • Обновлён бюджетник Fiat Cronos, который намного популярнее Renault Logan: не только декор

Обновлён бюджетник Fiat Cronos, который намного популярнее Renault Logan: не только декор

22.07.2022 215 0 0

Компактной «четырехдверке» подправили внешность. Моторную гамму урезали, зато седану досталась новая коробка.

 

Модель Fiat Cronos длиной 4364 мм вышла на рынок в 2018-м, она, напомним, является четырехдверной разновидностью хэтча Fiat Argo, дебютировавшего годом ранее. Обе машины предназначены для Южной Америки, при этом их производят на разных площадках: выпуск седана налажен в Аргентине, а «пятидверку» собирают в соседней Бразилии. Пришло время планового рестайлинга, хотя он получился скромным. Начать решили именно с Кроноса, причем пока он представлен только на производственной родине.

Обновленный Fiat Cronos
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Обновленный Fiat Cronos
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Обновленный Fiat Cronos
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Обновленный Fiat Cronos
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Кстати, «четырехдверка» возглавляет рейтинг самых популярных новых автомобилей аргентинского рынка: в 2021-м Fiat Cronos разошелся тиражом в 37 435 экземпляров. А вот хэтчбек бразильского производства там не востребован – 1248 единиц. В Бразилии же все наоборот: Argo в прошлом году обрел 84 644 владельцев (третье место в общем списке, на втором – Hyundai HB20, а лидер – пикап Fiat Strada), результат седана – 27 887 шт. (23-е место). Ну и приведем для сравнения статистику продаж конкурентов Кроноса от Volkswagen и Renault. Так, в прошлом году в Аргентине реализовано 1876 седанов VW Virtus и 4576 автомобилей Renault Logan, в Бразилии – 20 563 и 9478 шт. соответственно.

Обновленный Fiat Cronos с пакетом S-Design
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Обновленный Fiat Cronos с пакетом S-Design
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Обновленный Fiat Cronos с пакетом S-Design
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Итак, Кроносу подретушировали радиаторную решетку: на ней теперь две хромированные полоски, которые почти примыкают к фарам. Еще седану достались диски нового дизайна (15- или 16-дюймовые), плюс палитру цветов кузова пополнил оттенок Strato Grey. Модели сохранили «стильный» пакет S-Design, с ним у «четырехдверки» черные линии на решетке, небольшой спойлер на крышке багажника и наружный декор цвета меди.

Обновленный Fiat Cronos с пакетом S-Design

Единственная значимая обновка в салоне – рулевое колесо от паркетника Fiat Pulse. Как и прежде, в арсенале самого дешевого седана значатся пара подушек безопасности, ABS+EBD, ESC, кондиционер и аудиосистема. У богатых версий имеются мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, климат-контроль.

Обновленный Fiat Cronos
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Обновленный Fiat Cronos
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Обновленный Fiat Cronos
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Обновленный Fiat Cronos
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В Бразилии моторную гамму Cronos сократили еще в конце прошлого года, отправив в отставку «атмосферник» 1.8 E.torQ (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на распространенном там этаноле), вместе с ним ушел и классический шестиступенчатый «автомат». В Аргентине же выпуск машин с этой парой завершился в июне 2022-го (на местном седане бензиновый мотор выдавал 130 л.с.). Так вот теперь Fiat Cronos оснащается лишь атмосферной «четверкой» 1.3 Firefly (отдача версии для аргентинского рынка – 99 л.с.). Зато седан впервые обрел вариатор, им Кроносы комплектуются начиная со второй по старшинству версии Drive (и только CVT положен топовому варианту Precision). Базовый Cronos Attractive все так же доступен исключительно с пятиступенчатой «механикой».

Дореформенный Fiat Cronos
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Дореформенный Fiat Cronos
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Дореформенный Fiat Cronos
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За обновленный седан просят 22 500 – 28 600 долларов. Да, для Аргентины это привлекательные цены – тот же Renault Logan там обойдется минимум в 23 700 долларов.

Следом обновится родственный хэтчбек Fiat Argo: в Бразилии его премьеру ждут в июле-августе. Поставлять семейство за пределы Южной Америки по-прежнему не планируют.

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