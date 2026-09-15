Fiat привёз на выставку новый фургон Doblo Easy Pro и трёхколёсный электрокар Tris

Кроме того, итальянская марка напомнила о том, что флагманская модель подразделения Fiat Professional – Ducato – в 2026 году отмечает 45-летие.

В Ганновере (Германия) продолжается выставка коммерческого транспорта IAA Transportation, которая собрала многих производителей, имеющих продукцию в этом сегменте в европейских странах. Не стал исключением и мультибрендовый автогигант Stellantis: подразделение Fiat Professional показало здесь пару свежих разработок, одной из них стал Doblo Easy Pro – небольшой фургон, выступающий в роли бюджетного решения для представителей малого бизнеса.

На фото: Fiat Doblo Easy Pro

Doblo Easy Pro доступен в двух вариантах длины кузова: у модификации Standard показатель равен 4,4 метра, у Maxi – 4,75 метра. Максимальный объём грузового отсека – 4,4 куб. метра. Грузоподъёмность такого вэна варьируется в диапазоне от 650 кг до 1 тонны. Сейчас эта коммерческая модель предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с полностью электрической начинкой (её запас хода на одной зарядке – до 270 км). В дальнейшем гамму пополнит мягкогибридная версия.

Фургон Fiat Doblo Easy Pro получил переработанную переднюю часть с иначе оформленной радиаторной решёткой, обилием некрашеного чёрного пластика, по-новому выполненных воздухозаборников в нижней части переднего бампера. Также разработчики изменили салон: так, вариант с приставкой Easy Pro снабдили Flexiseat – эта система, позволяющая при необходимости сложить пассажирское сиденье, чтобы увеличить грузовое пространство или создать мобильное рабочее место.

На фото: салон Fiat Doblo Easy Pro

Помимо этого, Fiat Doblo Easy Pro достались: дополнительный отсек для хранения важной мелочёвки на верхней части передней панели; скрытое от посторонних глаз отделение под сиденьем водителя, подходящее для безопасного хранения документов, некрупной техники и личных вещей; настраиваемая центральная консоль с подстаканником, а также розетка 220 В.

На фото: Fiat Tris

Ещё в ходе выставки IAA Transportation Fiat показал трёхколёсный электрокар Tris, который, как отметили в компании имеет «микро-коммерческое назначение». Производитель называет Fiat Tris «доступным решением для городского транспорта и логистики "последней мили"». С помощью этой новинки итальянский производитель делает акцент на простоте и доступности перемещения товаров в перегруженных городских условиях.

Фиат привёз на выставку в Ганновер трицикл в двух модификациях – Cargo Box (позволяет разместить до двух европоддонов) и Pickup. Длина трёхколёсного Tris равна 3,17 метра, а его радиус разворота составляет 3,05 метра. Его максимальная грузоподъёмность равна 430 кг, а паспортная дальнобойность без подзарядки – до 90 км (при расчёте по циклу WMTC).

На фото: Fiat Ducato 1 / 2 На фото: Fiat Ducato 2 / 2

Ещё итальянская марка напомнила о том, что в текущем году флагманская модель подразделения Fiat Professional – Ducato – отмечает 45-летие. Сообщается, что теперь клиенты в рамках программы CustomFit могут настраивать и переоборудовать свой Дукато в соответствии с определёнными профессиональными требованиями с помощью сети квалифицированных партнёров.