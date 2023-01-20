Fiat Tipo в следующем поколении превратится в глобальный кроссовер

Не слишком популярное семейство итальянских легковушек турецкой сборки в 2025 году будет заменено компактным кроссовером с нетипичным для этого типа машин кузовом. Новый Fiat Tipo разрабатывается как глобальная модель и будет предлагаться как с «углеводородными» силовыми установками, так и в виде электромобиля.

Нынешний Fiat Tipo выпускается на заводе Fiat в турецком городе Бурса с 2015 года (в самой Турции Tipo известен под именем Egea), в зависимости о рынка модель предлагается в кузовах седан, хэтчбек, кросс-хэтчбек, универсал и кросс-универсал. В 2020 году Tipo пережил плановый рестайлинг.

Актуальный Fiat Tipo 1 / 3 Актуальный Fiat Tipo 2 / 3 Актуальный Fiat Tipo 3 / 3

Основным рынком сбыта Fiat Tipo является Европа, пик продаж модели текущего поколения пришёлся на 2016 год, тогда, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 123 762 экземпляра. По итогам 2022 года будет менее 30 000 (точных данных пока нет), падение спроса обусловлено не только моральным возрастом Tipo, но и общим снижением интереса европейского потребителя к традиционным легковушкам, в связи с чем некогда популярные модели C-класса (например, Ford Focus) уже покинули или готовятся покинуть рынок.



Актуальный Fiat Tipo

Новый Fiat Tipo точно будет, он ожидается в 2025 году, но, как сообщает британский журнал Auto Express со ссылкой на гендиректора Fiat Оливье Франсуа, преемник не предложит разнообразия кузовов, а будет выпускаться в едином для всех рынков форм-факторе, который Франсуа охарактеризовал как «кроссовероподобный, но в инновационном ключе». Скорее всего, речь идёт об аналоге актуального Citroen C4, и платформа у нового Tipo, скорее всего, будет такая же, то есть модульная CMP, которая позволит предложить потребителю как «углеводородные», так и полностью электрические силовые установки. Впрочем, нельзя исключать, что в основу следующего Tipo ляжет более современная платформа STLA Small, анонсированная корпорацией Stellantis в 2021 году.



Актуальный Fiat Tipo

Важно, что новый Tipo разрабатывается как глобальная модель, потому что текущее разделение модельной линейки Fiat на европейскую и латиноамериканскую руководство Stellantis не устраивает, грядёт платформенная унификация, но останется разнообразие по силовым установкам — в том смысле, что в Латинской Америке и других развивающихся странах Fiat ещё долго будет предлагать автомобили с двигателями, работающими на ископаемом топливе.



Актуальный Fiat Tipo

Что до Европы, то здесь Fiat уже в 2027 году хочет полностью переключиться на электромобили. Есть большая вероятность, что новый Tipo для Европы сразу будет предлагаться только с электрическими силовыми установками, а бензиновые, дизельные, спиртовые и газовые версии будут приносить прибыль только в странах и регионах с менее радикальным, чем в Европе, экологическим законодательством.

