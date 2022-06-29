Новинки ×

Новый Citroen C4: теперь и глобальный кросс-седан

29.06.2022 331 0 0

Для свежей «четырехдверки» заявлены пара бензиновых моторов и дизель, модель также предложат в виде электрокара, причем кое-где будет доступна исключительно «зеленая» версия. Старт продаж намечен на осень текущего года.

 

Представленный сегодня кросс-седан Citroen C4 X сама компания позиционирует в качестве альтернативы хэтчбекам и кроссоверам. Любопытно, что ровно неделю назад родственная по концерну Stellantis марка Peugeot показала очередную «пятидверку» — лифтбек Peugeot 408 с «внедорожным» обвесом. К слову, некоторые зарубежные СМИ посчитали седан Citroen аналогом 408-го, хотя это не совсем верно: C4 X сделан из кросс-хэтча C4 (он в строю с 2020 года), в основе обеих машин лежит платформа CMP, тогда как свежая модель Пежо построена на старшей и более продвинутой «тележке» EMP2. Зато у «четырехдверки» есть полностью электрическая версия с приставкой ё (как и у хэтча), а вот для Peugeot 408 предусмотрен лишь гибридный вариант. Впрочем, вернемся к новинке Citroen.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Итак, спереди C4 X практически полностью скопировал хэтчбек, корма же, конечно, оригинальная: появился не только хвост багажника, но еще другие бампер и фонари, плюс иными сделали задние стойки крыши. За «кроссоверность» отвечает неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова. По длине (4600 мм) седан вписался между хэтчем Citroen C4 (4360 мм) и флагманским лифтбеком Citroen C5 X (4800 мм). Колесная база – те же 2670 мм, что и у пятидверного C4. Объем багажника «четырехдверки» — 510 литров против 380 литров у кросс-хэтча.

Седан Citroen C4 X и хэтчбек Citroen C4
1 / 2
Седан Citroen C4 X и хэтчбек Citroen C4
2 / 2

Салон такой же, как у хэтчбека, вот только мультимедиа-система – новая, от C5 X (она называется My Citroen Drive Plus). Как и прочие Ситроены, седан имеет кресла, созданные в рамках программы Advanced Comfort: они заполнены пеноматериалом особой структуры и высокой плотности. В списке оборудования также значатся проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль с функциями Stop & Go и удержания в полосе, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения при движении задним ходом, камеры кругового обзора.

1 / 2
2 / 2

В моторную гамму «традиционного» Citroen C4 X вошли бензиновая «турботройка» 1.2 PureTech мощностью 100 или 130 л.с. и четырехцилиндровый турбодизель 1.5 BlueHDi на 130 л.с. У хэтчбека такие же двигатели, плюс «пятидверка» еще бывает со 110-сильным дизелем. Кросс-седан с базовым бензиновым турбомотором комплектуется шестиступенчатой «механикой», остальным версиям положен восьмиступенчатый «автомат». Привод только передний, при этом модель имеет подвеску Progressive Hydraulic Cushions (в стандартные амортизаторы добавили пару гидравлических буферов, которые «гасят» удары во время ходов сжатия и отбоя).

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

«Зеленый» седан ё-C4 X оснащен электромотором мощностью 136 л.с. и батареей емкостью 50 кВт*ч. Заявленный запас хода на одной зарядке – 360 км по циклу WLTP (у электрохэтча с аналогичной техникой дальнобойность чуть меньше – 357 км).

1 / 2
2 / 2

Производство кросс-седана наладят на заводе в Испании, где делают и хэтчбек. Старт продаж запланирован на осень, «четырехдверка» будет доступна в Европе, странах Африки и Ближнего Востока, а также на других «международных рынках». При этом, как отметили в Citroen, в некоторых «старосветских» странах новинка появится исключительно в виде электрокара (это Австрия, Бельгия, Германия, Люксембург, рынки Северной Европы, Португалия и Великобритания).

седан авторынок электромобиль новинки Citroen Citroen C4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Dodge Caliber с пробегом: крепкий вариатор, слабые МКП и корейско-японские моторы В первой части материала мы выяснили, почему не стоит удивляться «кривоватым» кузовам даже на небитых Dodge Caliber, и рассказали, где искать сквозную коррозию. Главным вопросом по итогам... 148 0 0 29.06.2022
Статьи / Авто недели Почти новый масл-кар от официального дилера: стоит ли покупать Chevrolet Camaro VI за 3 миллиона Лето – пора ярких автомобилей вроде кабриолетов и купе. Если хочется быструю заднеприводную машину с узнаваемой внешностью, можно поискать Nissan 350Z, если душа просит легкий родстер, есть... 1113 2 2 28.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Я уехал с места ДТП: что мне будет? Попасть в ДТП – дело всегда неприятное. Быть его виновником – дело неприятное вдвойне. Можно остаться должным, даже если есть полис ОСАГО, а если его нет, придется полностью компенсировать... 505 0 24 27.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 12845 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 12656 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 8565 5 20 14.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings