Новый Citroen C4: теперь и глобальный кросс-седан

Представленный сегодня кросс-седан Citroen C4 X сама компания позиционирует в качестве альтернативы хэтчбекам и кроссоверам. Любопытно, что ровно неделю назад родственная по концерну Stellantis марка Peugeot показала очередную «пятидверку» — лифтбек Peugeot 408 с «внедорожным» обвесом. К слову, некоторые зарубежные СМИ посчитали седан Citroen аналогом 408-го, хотя это не совсем верно: C4 X сделан из кросс-хэтча C4 (он в строю с 2020 года), в основе обеих машин лежит платформа CMP, тогда как свежая модель Пежо построена на старшей и более продвинутой «тележке» EMP2. Зато у «четырехдверки» есть полностью электрическая версия с приставкой ё (как и у хэтча), а вот для Peugeot 408 предусмотрен лишь гибридный вариант. Впрочем, вернемся к новинке Citroen.

Итак, спереди C4 X практически полностью скопировал хэтчбек, корма же, конечно, оригинальная: появился не только хвост багажника, но еще другие бампер и фонари, плюс иными сделали задние стойки крыши. За «кроссоверность» отвечает неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова. По длине (4600 мм) седан вписался между хэтчем Citroen C4 (4360 мм) и флагманским лифтбеком Citroen C5 X (4800 мм). Колесная база – те же 2670 мм, что и у пятидверного C4. Объем багажника «четырехдверки» — 510 литров против 380 литров у кросс-хэтча.



Салон такой же, как у хэтчбека, вот только мультимедиа-система – новая, от C5 X (она называется My Citroen Drive Plus). Как и прочие Ситроены, седан имеет кресла, созданные в рамках программы Advanced Comfort: они заполнены пеноматериалом особой структуры и высокой плотности. В списке оборудования также значатся проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль с функциями Stop & Go и удержания в полосе, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения при движении задним ходом, камеры кругового обзора.



В моторную гамму «традиционного» Citroen C4 X вошли бензиновая «турботройка» 1.2 PureTech мощностью 100 или 130 л.с. и четырехцилиндровый турбодизель 1.5 BlueHDi на 130 л.с. У хэтчбека такие же двигатели, плюс «пятидверка» еще бывает со 110-сильным дизелем. Кросс-седан с базовым бензиновым турбомотором комплектуется шестиступенчатой «механикой», остальным версиям положен восьмиступенчатый «автомат». Привод только передний, при этом модель имеет подвеску Progressive Hydraulic Cushions (в стандартные амортизаторы добавили пару гидравлических буферов, которые «гасят» удары во время ходов сжатия и отбоя).



«Зеленый» седан ё-C4 X оснащен электромотором мощностью 136 л.с. и батареей емкостью 50 кВт*ч. Заявленный запас хода на одной зарядке – 360 км по циклу WLTP (у электрохэтча с аналогичной техникой дальнобойность чуть меньше – 357 км).



Производство кросс-седана наладят на заводе в Испании, где делают и хэтчбек. Старт продаж запланирован на осень, «четырехдверка» будет доступна в Европе, странах Африки и Ближнего Востока, а также на других «международных рынках». При этом, как отметили в Citroen, в некоторых «старосветских» странах новинка появится исключительно в виде электрокара (это Австрия, Бельгия, Германия, Люксембург, рынки Северной Европы, Португалия и Великобритания).