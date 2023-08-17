Финишная прямая: предпоследний этап и финал Чемпионата России по ралли-кроссу в Казани

Чем ближе конец гоночного сезона, тем серьезнее становится борьба между пилотами за позиции в рейтинговой таблице. Уже практически нет права на ошибку. А каждый промах может стоить занятых высоких мест на протяжении всего сезона.

25-27 августа и 1-3 сентября на автодроме Высокая Гора в Казани состоится шестой, предпоследний этап и финал Чемпионата России по ралли-кроссу.

В захватывающей борьбе встретятся пилоты пяти классов. Чемпионат России – Национальный, Супер-1600; Кубок России – Суперавто, Д2Н; Первенство России – Д2-Юниор.

Более 60 спортсменов из разных городов России приедут в Казань, чтобы показать свое мастерство и улучшить личные результаты, стараясь максимально заработать баллы перед финалом.

27 августа и 3 сентября приглашаем на автодром Высокая гора всех любителей автоспорта лично посмотреть, как же будут разворачиваться гоночные события. Вход для зрителей бесплатный.

А если вы не сможете прийти, чтобы поболеть за любимых пилотов на автодроме, подключайтесь к прямым трансляциям финальных заездов каждого этапа, которые состоятся 27 августа и 3 сентября на ютуб-канале Комитета кросса и ралли-кросса.

Все подробности в группе https://vk.com/rkr_rus_info

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