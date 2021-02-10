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Флагман задерживается: старт производства BMW iX могут перенести на более поздний срок

10.02.2021 87 0 0

Выпуск новинки планируется наладить на мощностях завода баварской компании, расположенном в Дингольфинге (Германия).

 

У BMW в 2020-ом дела на европейском рынке идут не очень: за весь прошлый год дилерам удалось реализовать здесь 673 724 автомобиля, что примерно на 18% меньше, чем годом ранее. Вероятно, на продажах бренда серьёзно отразились последствия пандемии коронавируса. Несмотря на проблемы автобизнеса, марка продолжала презентовать новинки, в их числе оказался и новый флагманский SUV – BMW iX.

На фото: BMW iX Sport

Напомним, производство нового «зелёного» кроссовера должно было начаться на заводе компании в Дингольфинге (Германия) во второй половине 2021 года. Ожидалось, что до дилеров BMW первые iX доберутся в конце этого года. Однако не исключено, что этим планам не суждено сбыться. По данным сайта iXForums, который ссылается на инсайдеров, знакомых с ситуацией, серийное производство модели начнётся не раньше марта 2022 года. Объяснений причин не указано, есть вероятность, что проблема в нехватке ряда деталей для сборки.

Предвестником BMW iX стал концепт Vision iNext, который марка презентовала ещё осенью 2018 года. В 2019-ом производитель отправил несколько прототипов на дорожные тесты, а в ноябре прошлого года компания показала так называемую «дизайн-модель» iX, которая сейчас является «лицом» семейства BMW i.

Напомним, электрокроссоверу достался стандартный пятидверный кузов, светодиодная оптика узкой формы, установленные заподлицо дверные ручки, безрамочные окна в дверях, а место огромных «ноздрей» радиаторной решётки заняла заглушка такого же размера. За глухой панелью скрыты радар, камера и иные датчики системы автономного управления. Любопытно, что покрытие этой заглушки создано из материала, на котором мелкие царапины исчезают сами – в течение 24 часов при комнатной температуре, либо за пять минут – при подаче теплого воздуха.

BMW iX получил единый изогнутый дисплей для водителя и переднего пассажира. Он объединяет в себе виртуальную приборную панель диагональю 14,9 дюйма и тачскрин мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. У руля шестиугольная форма, а на центральной консоли расположены подстаканники, также имеется место для зарядки смартфона, разъём 12V и два порта USB-C.

Электрокроссовер базируется на модульной платформе, которая использует многие элементы «тележки» CLAR (The Cluster Architecture). Она лежит в основе в том числе кроссоверов X5, X6, X7 и иных моделей баварского бренда. Как мы сообщали ранее, тяговая батарея у BMW iX расположена между осями, её точная ёмкость по-прежнему не называется (пока что известно лишь, что показатель превысит 100 кВт*ч). С помощью «скоростного» терминала аккумулятор можно «заправить» с 10 до 80% менее чем за 40 минут. Если же заряжать до 100% от 11-киловаттного настенного блока, то понадобится 11 часов. Запас хода на одной зарядке у новинки превысит 600 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Флагман приводится в движение двухмоторной установкой: один электродвигатель установлен спереди, другой – на задней оси. Известно, что максимальная мощность системы окажется больше 500 л.с. Автомобиль способен разогнаться с места до «сотни» менее чем за 5 секунд (более точной информации пока нет). Кроме того, пока нет сведений и о ценнике флагманского SUV.

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