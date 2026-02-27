Флагманский кроссовер Baojun Huajing S с электроникой Huawei показали на новых фото

Изначально бренд Baojun, который входит в совместное предприятие SAIC-GM-Wuling, выпускал дешевые и простенькие модели. Однако затем марка переключилась на более престижные (по местным меркам, конечно) автомобили. Причем сейчас гамма Baojun включает машины с дизайном условно «третьей эпохи». В частности, китайцам доступны паркетник Yunhai и седан Xiangjing. И вот на подходе еще один кроссовер, которому уготована роль нового флагмана бренда. Гигантскую пятидверку Baojun Huajing S сертифицировали еще осенью прошлого года, первые фирменные изображения сама компания распространила в конце 2025-го. Теперь же опубликована дополнительная порция фото – на них запечатлен Baojun Huajing S с двухцветной окраской, как у «люкса».

Как отмечают местные профильные СМИ, в основе флагмана лежит платформа Tianyu L. Длина Baojun Huajing S равна 5235 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3105 мм. Для модели предусмотрены 21-дюймовые колеса.

Кроссовер получил узкие фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой, внушительную радиаторную решетку и монофонарь. В переднем бампере есть «жабры». Оптика – со светодиодным узором в виде букв Z.

Шестиместный интерьер еще не показали. Но шпионы уже ловили тестовые образцы. Внутри – виртуальная приборка и огромный планшет мультимедийной системы. Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5.0 от фирмы Huawei. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Baojun Huajing S также обещан автопилот ADS 4 Pro от той же компании Huawei. При этом лидара над лобовым стеклом нет.

Кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (143 л.с.), электродвигатель (его мощность все еще не раскрыта) и электромеханический вариатор. По данным китайских медиа, Baojun Huajing S положена батарея, у которой два варианта емкости: 31 или 41,9 кВт*ч. В зависимости от исполнения только на электротяге паркетник способен проехать 130-175 км.

Полноценную премьеру Baojun Huajing S должны провести в ближайшие месяцы.