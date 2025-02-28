Бизнес-класс по цене эконома: флагманский седан Baojun показал свой просторный салон

Китайская марка Baojun, принадлежащая совместному предприятию SAIC-GM-Wuling, готовится вывести на рынок седан Baojun Xiangjing, который, как ожидается, будет одной из самых доступных моделей в бизнес-классе. Baojun Xiangjing предложат с электрической и plug-in гибридной силовой установками на выбор.

SAIC-GM-Wuling — пример грамотных инвестиций со стороны американской корпорации General Motors: в 2024 году это совместное предприятие реализовало 1 540 077 автомобилей, что на 9,76% больше продаж в 2023 году, в то время как продажи собственных джи-эмовских брендов Buick, Cadillac, Chevrolet в Китае падают. Продажи марки Baojun до 2023 года включительно тоже снижались, но благодаря расширению модельной линейки кривая продаж в 2024 году пошла вверх: реализовано 43 647 машин, что на 37,1% больше продаж в 2023 году. General Motors помимо денежек получает от SAIC-GM-Wuling готовые модели — электрический кроссовер Baojun Yep Plus недавно превратился в глобальный Chevrolet Spark EUV.

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Слева электрический Baojun Xiangjing, справа гибридный

Марка Baojun позиционируется как бюджетная, но это не значит, что она производит только маленькие автомобили: в ближайшие месяцы или даже недели на рынок выйдет крупный переднеприводный флагманский седан Xiangjing, название которого можно перевести с латинизированного китайского на русский как «наслаждение окружением».

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В электронной базе китайского Минпрома Baojun Xiangjing всплыл ещё в прошлом году, оттуда стало известно, что габаритная длина новинки составляет 5005 мм, ширина — 1900, высота — 1490-1505 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 2900 мм, штатные колёса — 19-дюймовые. Xiangjing будет предлагаться как электромобиль с 253-сильным электромотором или как plug-in гибрид с 1,5-литровым 143-сильным бензиновым мотором, без включения которого седан сможет проехать на одной зарядке тяговой батареи порядка 100 км.

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Гибридная и электрическая версии Baojun Xiangjing отличаются друг от друга оформлением передка: у гибрида между фарами есть перемычка с узкой решёткой и светодиодной полосой, которая перетекает в молнии дневных ходовых огней, а у электроседана — лысая верхняя часть передка и по три вытянутых секции дневных ходовых огней в каждой фаре. Корма у гибридного и электрического седанов совершенно одинаковая.

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Сегодня рассекречен интерьер Baojun Xiangjing, он совершенно типовой для современных китайских легковушек: лаконичная передняя панель с двумя экранами и без физических кнопок, двухэтажный центральный тоннель с полочкой беспроводной зарядки для смартфонов на верхнем этаже, медные вставки на руле и в дверных картах, аккуратные материалы отделки и уютная светодиодная подсветка.

На китайском рынке у Baojun Xiangjing будет масса конкурентов, в том числе родственный Wuling Starlight и ещё не вышедший на рынок Nissan N7. Wuling Starlight предлагается только в виде гибрида и сейчас стоит в Китае от 79 800 до 109 800 юаней (от 954 тысяч до 1,31 млн рублей в переводе по текущему курсу), примерно в том же ценовом диапазоне будет находиться гибридный Baojun Xiangjing, а электрическая версия, вероятно, будет чуть дороже.