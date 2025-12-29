Гибридные авто ×
29.12.2025 142 0 0
GM и SAIC готовят к премьере гигантский кроссовер Baojun Huajing S с электроникой Huawei

Опубликованы полноценные официальные фотографии нового флагманского паркетника бренда Baojun. В продажу модель поступит в первой половине следующего года, трехрядный SUV предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

Свой новый кроссовер входящая в СП концернов General Motors и SAIC марка Baojun впервые анонсировала еще в начале осени, после этого в базе Минпрома КНР появился сертификат модели. Но только сейчас сам бренд полностью раскрыл внешность новинки на фирменных картинках. Паркетник назвали Huajing S, в гамме Baojun он займет позицию флагмана.

Согласно сертификату, длина кроссовера Baojun Huajing S равна 5235 мм, высота – 1999 мм, ширина – 1800 мм, колесная база – 3105 мм. Среди особенностей внешности – объединяющая фары светящаяся плашка, довольно внушительный передний бампер и массивная радиаторная решетка, монофонарь. Оптика – со светодиодным узором в виде букв Z.

Интерьер сама марка пока не продемонстрировала. Впрочем, тестовые образцы уже попадались фотошпионам, и тем удалось заглянуть в салон. Его оформили в типичном для современных «китайцев» стиле. Внутри – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, на центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5.0 от фирмы Huawei. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Также известно, что кроссовер Baojun Huajing S предложат в шестиместном исполнении.

Паркетнику еще обещан комплекс водительских ассистентов ADS 4 Pro от той же компании Huawei. При этом «грибок» лидара над лобовым стеклом вроде бы не предусмотрен.

Baojun Huajing S предложат в виде подзаряжаемого гибрида. Силовая установка включает бензиновый турбодвигатель 1.5 (143 л.с.), электромотор (его мощность пока не раскрыта) и электромеханический вариатор. Некоторые китайские СМИ также пишут, что у новинки будет версия и с двумя электродвигателями, но эта информация еще не подтверждена. Паркетнику прочат батарею емкостью 31 или 41,9 кВт*ч, запас хода на электротяге якобы варьируется от 130 до 175 км (вероятно, по циклу CLTC).

Полноценную премьеру Baojun Huajing S справит в первой половине следующего года.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Baojun

 

