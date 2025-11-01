Гибридные авто ×
Флагманский кроссовер BYD Tang L отправили на экспорт под именем Atto 8

Новый трехрядный кроссовер BYD выбрался за пределы Китая – модель стала доступна в Мексике. Там флагманский SUV предложен в виде полноприводного гибрида.

На домашний рынок этот кроссовер BYD вышел весной текущего года, там он зовется Tang L, то есть считается моделью третьего поколения, причем предшественник по-прежнему в строю. Летом свежий паркетник был анонсирован в Австралии и Новой Зеландии, но в этих странах полномасштабные продажи стартуют лишь в следующем году. А одними из первых новинку получили жители Мексики – там кроссовер уже доступен к заказу. Любопытно, что австралийское и новозеландское подразделения марки заявили кроссовер под именем BYD Sealion 8. Мексиканцам же SUV предложен под названием BYD Atto 8.

В плане дизайна экспортный кроссовер повторил BYD Tang L для Китая. Разве что на расположенной спереди массивной хромированной плашке вместо иероглифа красуется крупная надпись с названием марки. Ну и для мексиканской версии не предусмотрен лидар над лобовым стеклом. Прочие особенности внешности – двухэтажная головная оптика, гладкий «нос» (радиаторная решетка встроена в передний бампер), выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари с «плетеным» узором.

Габариты тоже совпадают. Длина BYD Atto 8 равна 5040 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2950 мм. Адресованный Мексике кроссовер «стоит» на 21-дюймовых колесах (в Китае модель еще может иметь 20-дюймовые). Паркетник по умолчанию семиместный. Объем багажника варьируется от 270 до 1960 литров.

Мексиканцам BYD Atto 8 предложен исключительно в виде полноприводного гибрида с установкой DM-p, тогда как на родине BYD Tang L еще бывает переднеприводным гибридом DM-i или электрокаром (задний/полный привод). Гибридные версии имеют турбомотор 1.5 (150 л.с. в Мексике и 156 л.с. в КНР), который способен работать в режиме генератора или подключаться к передним колесам. Согласно брошюре модели, как и в Китае, каждый электромотор BYD Atto 8 выдает 272 л.с., то есть в сумме получается 544 л.с. Но мексиканские СМИ почему-то пишут, что совокупная отдача модели составляет чуть более 480 л.с. Как бы то ни было, паркетник оснащен батареей емкостью 35,6 кВт*ч (у гибрида в Китае аналогичный аккумулятор). Заявлено, что только на электротяге Atto 8 может проехать 152 км, суммарная дальнобойность – 1030 км (но оба показателя рассчитаны по устаревшему циклу NEDC).

В Мексике новинка доступна в единственной комплектации. В списке оборудования значатся: стеклянная крыша, кожаная обивка, подогрев, вентиляция и массажер кресел первого и второго ряда, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 15,6 дюйма (традиционно для BYD его можно поворачивать), проекционный дисплей, климат-контроль, аудиосистема аж с 21 динамиком, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

BYD Atto 8 оценили в 1 199 800 местных песо, что эквивалентно примерно 5,2 млн рублей по текущему курсу. Впоследствии новый кроссовер BYD, как ожидается, доберется и до других стран Латинской Америки – тоже под именем Atto 8. Паркетник с аналогичным названием также могут начать продавать в соседнем Узбекистане – всего несколько дней назад его показали на местном автосалоне. А вот под каким именем кроссовер все же появится в Австралии и Новой Зеландии – пока вопрос.

