Флагманский кроссовер GAC S9 приготовился к старту продаж в России

Российский офис GAC официально анонсировал скорую премьеру большого паркетника. Как и на родине, у нас модель будет доступна с гибридной установкой.

В начале марта в России стартовал бензоэлектрический кроссовер GAC S7 в новом для марки стиле. А скоро к нему присоединится старший брат – флагманский GAC S9. Сегодня местный офис бренда поделился первыми вводными о нашей версии.

GAC S9 для России

Напомним, на домашний рынок кроссовер S9 вышел летом прошлого года. Как и «семерка», паркетник построен на платформе EV+. Размеры адресованного РФ GAC S9 пока не озвучены, но они, очевидно, такие же, как у модели для Китая. Длина — 5060 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2930 мм. Габариты младшего GAC S7: 4900/1950/1780 мм, расстояние между осями – 2880 мм.

GAC S9 для России 1 / 3 GAC S9 для России 2 / 3 GAC S9 для России 3 / 3

Внешность GAC S9 выполнена в едином ключе с «семеркой». Но имеются и собственные фишки. Среди них – обычные ручки дверей вместо выкидных и «интерактивные» задние фонари, то есть способные менять свой узор. Российскому GAC S9 еще обещаны 21-дюймовые колеса и двухцветная окраска кузова. А вот лидар, который есть у модели в Китае, для нашей версии не предусмотрен.

GAC S9 для России

Внутри – встроенный в переднюю панель приборный экран (у GAC S7 приборка «прилеплена» к панели) и крупный планшет мультимедиа-системы. Кресла обиты кожей Nappa, в отделке интерьера также использованы вставки из натурального дерева. В Китае кроссовер бывает пяти- или шестиместным, тогда как S7 – строго пятиместный. Будет ли трехрядный вариант в России – не уточняется.

Версия для Китая 1 / 3 Версия для Китая 2 / 3 Версия для Китая 3 / 3

GAC S9 – это тоже розеточный гибрид. Но о технике версии для РФ пока не рассказали. На родине установка флагмана включает бензиновый турбомотор 1.5, два электромотора (то есть кроссовер по умолчанию полноприводный) и батарею емкостью 44,5 кВт*ч. Суммарная отдача системы – 500 л.с. Только на электротяге S9 проедет 252 км по циклу CLTC. Представленный в России кроссовер GAC S7 также имеет полный привод, в состав его установки входят работающий в режиме генератора 1.5T, два электродвигателя, которые вместе выдают 340 л.с., и аккумулятор на 36,3 кВт*ч. В электрорежиме младший паркетник проедет 153 км (но это показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC).

Версия для Китая. В России лидара не будет 1 / 6 Версия для Китая. В России лидара не будет 2 / 6 Версия для Китая. В России лидара не будет 3 / 6 Версия для Китая. В России лидара не будет 4 / 6 Версия для Китая. В России лидара не будет 5 / 6 Версия для Китая. В России лидара не будет 6 / 6

Больше информации о кроссовере GAC S9 для России раскроют в ближайшее время. Гибридный GAC S7 2026 года выпуска без учета акций сейчас стоит от 5 899 000 рублей.

Между тем Kolesa.ru уже познакомился с GAC S9 в китайской спецификации, подробности – в нашем материале.