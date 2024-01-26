Флагманский кроссовер Jaecoo J8 готовится к старту продаж в России

Российский офис Jaecoo (Джейку́) продолжает делиться подробностями о второй модели марки – кроссовере Jaecoo J8. Напомним, бренд принадлежит компании Chery, он был создан в прошлом году специально для экспортных рынков. Первенцем стал более компактный паркетник Jaecoo J7 (в некоторых странах – просто Jaecoo 7), в РФ он стартовал в сентябре 2023-го. К слову, в родном Китае «семерку» продают как Chery Explore 06, ну а «восьмерка» – это Chery Tiggo 9 с другими эмблемой и шильдиками.

По габаритам предназначенный для России Jaecoo J8 совпадает с исходной моделью. Длина – 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2820 мм. На родине Chery Tiggo 9 бывает с пяти- или семиместным салоном, но про конфигурацию нашей версии пока не рассказали.



Двигатель один на двоих – бензиновая турбочетверка 2.0, при этом для России ее дефорсировали: в пресс-релизе указана мощность 249 л.с. вместо 261 л.с. в Китае. Любопытно, что на момент публикации новости на российском сайте Jaecoo и вовсе был другой показатель – 183 л.с. Но пока непонятно, то ли у мотора нашего Jaecoo J8 будет два варианта мощности, то ли на сайте просто ошибка. Как бы то ни было, в РФ кроссовер предложат с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, адаптивной подвеской и стандартным полным приводом. В Поднебесной Chery Tiggo 9 также бывает переднеприводным, плюс там он может иметь классический восьмиступенчатый автомат.



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Для российского Jaecoo J8 заявлены две комплектации — Active и Supreme. В списке стандартного оборудования значатся обогрев форсунок омывателя и лобового стекла, подогрев руля и всех сидений. В зависимости от версии для кроссовера также предусмотрены светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, панорамная крыша с люком, кожа Nappa, передние кресла с функцией массажа, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы, проекционный дисплей, атмосферная подсветка интерьера (256 цветов), двухзонный климат-контроль с голосовым управлением, беспроводная зарядка для смартфона, ассистент движения в пробках, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.



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Сообщается, что предназначенный для российского рынка Jaecoo J8 проходит финальный этап сертификационных испытаний. В продажу новинка поступит в ближайшем будущем: точная дата пока не названа, равно как и цены. Младший Jaecoo J7 с турбомотором 1.6 (186 л.с.) по прайсу сегодня стоит от 3 339 900 рублей (без учета акций).



Между тем в 2024 году бренд Jaecoo также планирует представить в РФ подзаряжаемые гибридные версии J7 и J8.