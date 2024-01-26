Новинки ×
  • Флагманский кроссовер Jaecoo J8 готовится к старту продаж в России

Флагманский кроссовер Jaecoo J8 готовится к старту продаж в России

26.01.2024 187 0 0

Новый крупный SUV будет доступен с двухлитровым турбомотором и полным приводом.

Российский офис Jaecoo (Джейку́) продолжает делиться подробностями о второй модели марки – кроссовере Jaecoo J8. Напомним, бренд принадлежит компании Chery, он был создан в прошлом году специально для экспортных рынков. Первенцем стал более компактный паркетник Jaecoo J7 (в некоторых странах – просто Jaecoo 7), в РФ он стартовал в сентябре 2023-го. К слову, в родном Китае «семерку» продают как Chery Explore 06, ну а «восьмерка» – это Chery Tiggo 9 с другими эмблемой и шильдиками.

По габаритам предназначенный для России Jaecoo J8 совпадает с исходной моделью. Длина – 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2820 мм. На родине Chery Tiggo 9 бывает с пяти- или семиместным салоном, но про конфигурацию нашей версии пока не рассказали.

Двигатель один на двоих – бензиновая турбочетверка 2.0, при этом для России ее дефорсировали: в пресс-релизе указана мощность 249 л.с. вместо 261 л.с. в Китае. Любопытно, что на момент публикации новости на российском сайте Jaecoo и вовсе был другой показатель – 183 л.с. Но пока непонятно, то ли у мотора нашего Jaecoo J8 будет два варианта мощности, то ли на сайте просто ошибка. Как бы то ни было, в РФ кроссовер предложат с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, адаптивной подвеской и стандартным полным приводом. В Поднебесной Chery Tiggo 9 также бывает переднеприводным, плюс там он может иметь классический восьмиступенчатый автомат.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Для российского Jaecoo J8 заявлены две комплектации — Active и Supreme. В списке стандартного оборудования значатся обогрев форсунок омывателя и лобового стекла, подогрев руля и всех сидений. В зависимости от версии для кроссовера также предусмотрены светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, панорамная крыша с люком, кожа Nappa, передние кресла с функцией массажа, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы, проекционный дисплей, атмосферная подсветка интерьера (256 цветов), двухзонный климат-контроль с голосовым управлением, беспроводная зарядка для смартфона, ассистент движения в пробках, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.

Chery Tiggo 9
1 / 5
Chery Tiggo 9
2 / 5
Chery Tiggo 9
3 / 5
Chery Tiggo 9
4 / 5
Chery Tiggo 9
5 / 5

Сообщается, что предназначенный для российского рынка Jaecoo J8 проходит финальный этап сертификационных испытаний. В продажу новинка поступит в ближайшем будущем: точная дата пока не названа, равно как и цены. Младший Jaecoo J7 с турбомотором 1.6 (186 л.с.) по прайсу сегодня стоит от 3 339 900 рублей (без учета акций).

Между тем в 2024 году бренд Jaecoo также планирует представить в РФ подзаряжаемые гибридные версии J7 и J8.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Jaecoo Jaecoo J8 Chery Chery Tiggo 9

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Дороги Чаёк на обочине: отзыв о работе Российского автомобильного Товарищества (РАТ) Хотел бы поделиться подробным отзывом о том, как я попал в ДТП – а точнее, о своем опыте взаимодействия с Российским Автомобильным Товариществом и о том, какие услуги мне были оказаны. Ранее... 31 0 0 26.01.2024
Статьи / Практика Воздух, топливо и электричество: почему плавают холостые обороты? Наверняка многие сталкивались с неприятной ситуацией, когда стрелка тахометра то поднимается, то опускается безо всякой на то причины. Если двигатель при этом не пытается заглохнуть, каких-т... 244 0 1 26.01.2024
Статьи / Спортивные авто Джон Хеннесси: от гаражного тюнинга к быстрейшим суперкарам планеты В начале 90-х Джон Хеннесси начинал с доработки своего собственного японского спорткара, а спустя два с небольшим десятилетия благодаря его стараниям невероятный Bugatti Veyron Supersport пе... 1887 0 0 24.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14104 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8400 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7434 14 2 04.09.2023
Change privacy settings