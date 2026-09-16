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  • Флагманский кроссовер Li i9 с салоном-гостиной поступил в продажу

Флагманский кроссовер Li i9 с салоном-гостиной поступил в продажу

16.09.2026 210 0 0
Флагманский кроссовер Li i9 с салоном-гостиной поступил в продажу

Новый электрический паркетник Li Auto предложен в единственной богатой комплектации с двухмоторным полным приводом. Батарею выбрать тоже не получится.

Электрокросс Li i9 впервые анонсировали еще в июле, шестиместный интерьер рассекретили в начале сентября. Ну а теперь в Китае провели полноценную презентацию и дали старт продажам. «Девятка» возглавила электрическую линейку Li Auto, в которую также входят кроссоверы Li i6 и Li i8. При этом новый паркетник заявлен в качестве семейного авто с салоном-гостиной. А сам производитель считает кроссовер «флагманским автомобилем, в котором чувствуешь себя как дома». Впрочем, сначала вновь пробежимся по внешности.

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Дизайн экстерьера Li i9 оформлен в едином ключе с остальными электрокарами Li Auto. К слову, все три модели больше похожи на минивэны, но компания относит их именно к сегменту SUV. Li i9 тоже имеет сделанные в виде вертикальных блоков фары и монофонарь, у основания лобового стекла есть светящаяся полоска, которая выполняет роль дневных ходовых огней и поворотников. Стандартные колеса – 21-дюймовые, за доплату можно заказать 22-дюймовые.

Длина Li i9 равна 5225 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1752 мм, колесная база – 3168 мм. Для сравнения, длина Li i8 – 5085 мм, расстояние между осями – 3050 мм. Показатели младшего Li i6 – 4950 и 3000 мм соответственно. Заявленный минимальный объем багажника Li i9 – 565 литров (вероятно, с учетом «подполья»). Спереди есть дополнительный отсек, но его объем так и не раскрыли.

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В салоне перед водителем установлен двухспицевый руль. Привычной приборки нет, вместо нее – проекционный дисплей. Как и другие электрокары Li Auto, флагман получил гигантское табло, но если у i6 и i8 это два экрана в одном корпусе, то у i9 – единый 29-дюймовый тачскрин. В торце центрального тоннеля есть еще одна сенсорная панель для настроек, в самом тоннеле спрятан выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Собственный, потолочный планшет имеется и у задних пассажиров. У Li i9 одна комплектация под названием Home, и все перечисленное выше добро идет уже в базе.

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Кроссовер также по умолчанию имеет поворачивающиеся кресла второго ряда. Их можно развернуть лицом к галерке как с помощью кнопок, так и просто отдав команду голосом. Все шесть сидений – с подогревом. У кресел первого и второго рядов еще есть откидные подставки для ног, вентиляция, массажер и функция «нулевой гравитации». Посередине может быть столик на ножке, он тоже входит в список стандартного оборудования. За доплату предусмотрены более крупный, раздвижной столик и боковой столик на магнитном креплении.

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Разумеется, в стандартное оснащение еще включен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Опционально доступен более продвинутый комплекс водительских ассистентов (в нем уже четыре лидара).

Li i9 предложен с двухмоторным полным приводом, в арсенале модели еще значатся пневмоподвеска и механизм подруливания задних колес. Суммарная отдача электромоторов составляет 544 л.с. и 660 Нм. Паркетник укомплектован батареей емкостью 101 кВт*ч, запас хода – 705 км по циклу CLTC. Быстрая зарядка позволяет «заправить» аккумулятор до 500 км всего за 10 минут. С 0 до 100 км/ч Li i9 разгоняется за 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

Флагманский Li i9 Home оценили в 369 800 юаней, что эквивалентно примерно 4,64 млн рублей по текущему курсу.

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