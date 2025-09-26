Кроссовер Li i6 появился в продаже в Китае пока что в единственной версии

Компания Li Auto за первые восемь месяцев 2025 года реализовала на поднебесном рынке 263 199 экземпляров, что на 8,6% меньше, чем в январе-августе 2024-го. Продажи первого электрического кроссовера бренда – Li i8 – начались в конце июля текущего года. Правда, в компании уже через неделю после старта сочли его результаты провальными на рынке, в итоге производитель пересмотрел его цены и комплектации. Теперь на рынок выходит его «младший брат», причём пока что только в одной комплектации.

На фото: Li i6

Старт продажам Li i6 был дан сегодня, 26 сентября 2025 года. Цена единственной комплектации новинки (с «начинкой попроще») равна 249 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,93 млн рублей по текущему курсу. При этом клиентам, оформившим заказ в течение месяца, пообещали скидку, пневмоподвеску, бесшумные электродоводчики дверей и иные «плюшки».

Напомним, габаритная длина кроссовера Li i6 равна 4950 мм (на 135 мм меньше, чем у i8), ширина – 1935 мм (на 25 мм меньше), высота – 1655 мм (на 85 мм меньше), а расстояние между осями – 3000 мм (на 50 мм меньше). Для сравнения, цена единственной доступной сейчас на домашнем рынке версии Li i8, составляет 339 800 юаней (около 3,98 млн рублей).

Li i6 положена 800-вольтовая электрическая архитектура, в продажу кроссовер пока что поступил с одним вариантом «начинки» – единственным 340-сильным электромотором, расположенным на задней оси. Его максимальный крутящий момент равен 425 Нм. На разгонот 0 до 100 км/ч этому варианту требуется 6,5 секунды. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи равна 87,3 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у заднеприводного кроссовера составляет 720 км (по используемому в Китае циклу CLTC).

В дальнейшем на рынок может выйти и полноприводный паркетник с двухмоторной силовой установкой. Совокупная мощность его системы составит 544 л.с. и 660 Нм. Тяговая батарея у него будет такой же, при этом дальнобойность без подзарядки сократится до 660 км, а время разгона с места до «сотни» составит 4,5 секунды. Максимальная скорость едина для обеих версий и ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

На фото: салон Li i6 1 / 8 На фото: салон Li i6 2 / 8 На фото: салон Li i6 3 / 8 На фото: салон Li i6 4 / 8 На фото: салон Li i6 5 / 8 На фото: салон Li i6 6 / 8 На фото: салон Li i6 7 / 8 На фото: салон Li i6 8 / 8

Как и «старший брат», кроссовер Li i6 больше похож на минивэн с однообъёмным кузовом, покатой крышей и «спокойной» внешностью. В салоне, рассчитанном на пятерых седоков, на передней панели установлен большой планшет, объединяющий центральный тачскрин информационно-развлекательной системы и дисплей для переднего пассажира. Роль проборки исполняет проекционный экран.

Для пассажиров второго ряда в топ-версии Li i6 предусмотрен отдельный монитор, который крепится к потолку (у исполнений без него крыша полностью стеклянная), а также дополнительная сенсорная панель управления и выдвижной бокс объёмом 8,8 литра с функциями подогрева и охлаждения. Кроме того, в спинку правого переднего кресла интегрирована откидная подставка для ног пассажира, расположившегося сзади.

Напомним, в конце марта текущего года стало известно о том, что гибридные кроссоверы марки Li Auto будут официально продаваться на российском рынке, речь идёт о моделях L6, L7 и L9.