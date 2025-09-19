Младший кроссовер Li i6 показал свой салон

На сертификационных снимках электрокар Li i6 засветился еще летом. Сам автопроизводитель распространил фирменные фото несколько дней назад, но салон тогда не показали. Теперь же рассекречен и он. В Li Auto свою новинку позиционируют в качестве кроссовера, это младший брат электрического паркетника Li i8, который стартовал в Китае в конце июля. Причем внешне машины практически повторяют друг друга, и оба электрокара больше похожи на вэны. К слову, Li i8 возложенных на него надежд не оправдал: всего через неделю после запуска компании пришлось урезать количество комплектаций с трех до одной и пересмотреть цену. Но i6 к тому времени уже был готов, а переводить его в сегмент MPV производитель все же не стал.

Li i6 1 / 2 Старший Li i8 2 / 2

Внутри «шестерка» тоже в целом повторяет более крупный Li i8, как, впрочем, и остальные актуальные модели марки. На передней панели установлен сдвоенный экран мультимедиа. Отдельной приборки нет – ее функции возложены на проекционный дисплей. Для задних пассажиров предусмотрен свой крупный экран – он крепится к потолку. Паркетник с «кинотеатром» имеет две раздельные стеклянные секции в крыше, у машины без него – крыша полностью стеклянная.

Li i6 1 / 4 Li i6 2 / 4 Li i6 3 / 4 Li i6 4 / 4

В торец центрального тоннеля встроены сенсорная панель управления и выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Собственная фишка Li i6, которой нет у Li i8, — интегрированная в спинку правого переднего кресла откидная подставка для ног. Ну и, судя по всему, младший кроссовер будет доступен только в пятиместном исполнении, тогда как Li i8 предложен с шестиместным салоном.

Li i6

Длина Li i6 равна 4950 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1655 мм, колесная база – 3000 мм. Размеры Li i8: 5085/1960/1740 мм, расстояние между осями – 3050 мм.

Li i6

«Шестерка» сертифицирована в двух модификациях. Базовая – это 340-сильный электромотор на задней оси. Вторая имеет двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 544 л.с. Китайские СМИ пишут, что батарея едина для всех вариантов – емкостью 87,3 кВт*ч. Запас хода – от 660 до 720 км по циклу CLTC в зависимости от версии.

Li i6 1 / 3 Li i6 2 / 3 Li i6 3 / 3

Презентация Li i6 намечена на 26 сентября, тогда же должен появиться прайс-лист. Китайцы полагают, что электрокросс будет стоить где-то 250 000 – 300 000 юаней (около 2,9 млн – 3,5 млн рублей по текущему курсу). Li i8 по умолчанию полноприводный, его два двигателя вместе выдают те же 544 л.с., при этом «восьмерка» укомплектована аккумулятором на 97,8 кВт*ч. Сейчас за Li i8 просят 339 800 юаней (3,96 млн рублей).