То же яйцо, только поменьше: младший кроссовер Li i6 готовится к выходу на рынок

Сдающая позиции на китайском рынке компания Li Auto продолжает расширять линейку электромобилей: 26 сентября в продажу поступит младший, но при этом довольно крупный электрический кроссовер Li i6, и компания очень рассчитывает, что покупателям он понравится.

Основанная десять лет назад компания Li Auto добилась известности и успеха благодаря однотипным plug-in гибридным кроссоверам — Li L6, Li L7, Li L8 и Li L9, но конкурентам понадобилась всего пара лет, чтобы наводнить рынок более дешёвыми аналогами этих моделей. Атаку Li Auto на высококонкурентный сегмент электромобилей пока трудно назвать успешной: электрический минивэн Li Mega, вышедший на рынок в прошлом году, получился слишком дорогим, а первый электрический кроссовер Li i8, продажи которого начались в конце июля, на рынке откровенно провалился, так что компании пришлось пересматривать его цены и комплектации.

С января по август этого года Li Auto, по данным CAAM, реализовала в Китае 263 199 автомобилей (-8,6% по сравнению с АППГ), а конкретно в августе продажи просели сразу на 40,7% до 28 529 автомобилей. Шансы на то, что Li Auto сможет в этом году выполнить поставленный план и продать 640 000 машин, тают на глазах, притом что это уже сниженная планка, в начале года Li Auto ставила в план 700 000 машин. И вот на таком тревожном фоне Li Auto готовится к премьере младшего электрического кроссовера Li i6 — она намечена на 26 сентября.

Li i6 уже всплыл на сайте китайского Минпрома, поэтому известные его основные технические характеристики. Габаритная длина — 4950 мм, ширина — 1935 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 3000 мм, штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. В «базе» будет один электромотор мощностью 250 кВт (340 л.с.) и задний привод, богатым версиям положены два электромотора совокупной мощностью 400 кВт (544 л.с.) и соответственно полный привод. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 87,3 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 660 до 720 км по циклу CLTC в зависимости от модификации. Снаряженная масса — от 2380 до 2515 кг.

Снаружи Li i6 похож на Li i8 как две капли воды, но всё же имеет иные, более элегантные пропорции за счёт отказа от третьего ряда кресел, более покатой кормы и уменьшенного заднего свеса. С места водителя Li i6 и Li i8 тоже, скорее всего, будут отличаться лишь незначительными нюансами.

В начале сентября Li Auto заявляла, что Li i6 будет стоить от 250 000 юаней (2,96 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как Li i8 в единственной комплектации Max сейчас стоит 339 800 юаней (4,02 млн рублей). Li Auto рассчитывает, что Li i6 будет ежемесячно расходиться тиражом 9000 — 10 000 экземпляров, а общие продажи её электромобилей стабилизируются на отметке 18 000 — 20 000 шт. в месяц. План, прямо скажем, не слишком амбициозный, зато реалистичный.

Пока неясно, будет ли Li Auto дальше расширять линейку электромобилей. Минувшей весной основатель компании Ли Сян обмолвился о том, что раздумывает добавить в модельный ряд электрические седаны, но с тех пор он к этой мысли публично не возвращался.