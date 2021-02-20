Ford анонсировал новинку для Европы: ей может стать преемник Mondeo

Не исключено, что у этого автомобиля будет гибридная «начинка». Премьера модели пройдёт до конца текущего года.

Продажи бренда Ford в Европе постепенно сокращаются в течение последних нескольких лет. Последний «плюс» (на 0,5%) был зафиксирован по итогам 2016 года. Дилеры бренда на старосветском рынке в прошлом году смогли реализовать 699 631 автомобиль, это почти на 30% меньше, чем в 2019-ом. Скорее всего, такой заметный спад вызван последствиями пандемии коронавируса, которые ощутимо ударили по всей отрасли.

В Европе с каждым годом экологические требования становятся всё строже и строже. Это заставляет многих автопроизводителей активно развивать «зелёное» направление, иначе им придётся платить большие штрафы. Не стало исключением и местное подразделение компании Ford.



На фото: Ford Mondeo

Недавно стало известно о том, что американская марка планирует полностью электрифицировать модельный ряд, представленный на старосветском рынке. Соответствующие планы, по сути, были и раньше, но теперь в компании заявили об ускорении процесса: легковая линейка должна перейти на электротягу к 2030 году. Коммерческий сегмент «подтянется» позже.

В ходе презентации новой стратегии развития Ford на европейском рынке информацию о будущих продуктах не раскрыли. По словам президента местного подразделения Стюарта Роули, свежие данные о грядущих новинках Ford появятся в ближайшие месяцы. Тем временем на фоне был виден силуэт некоего безымянного автомобиля.



Эскиз новинки Ford

Не исключено, что таким образом Ford анонсировал будущую электрифицированную новинку. Есть вероятность, что это тизер автомобиля, который придёт на замену Mondeo (в США он был представлен под именем Fusion). Ожидается, что модель (возможно, в статусе концепта) будет официально представлена в течение текущего года.

Не исключено, что новинке в итоге дадут изменённое имя – с приставкой Active или Evos к названию Mondeo. Ожидается, что это будет кроссовер на фордовской платформе C2: на ней же базируется актуальный Focus и паркетник Kuga (на некоторых рынках – Ford Escape). По предварительным данным, новинка окажется подключаемым гибридом: в состав установки, вероятно, войдут двигатель объёмом 2,5 литра от Куги и работающий с ним в тандеме электромотор.



Рендер новинки Ford, которая придёт на смену Mondeo

Пока никаких официальных данных о внешности модели нет, у художников есть возможность пофантазировать на эту тему. Ранее мы публиковали рендеры будущей новинки Ford, предназначенной для европейского рынка: дизайнеры предполагают, что на замену Mondeo придёт купеобразный кроссовер.

Нынешний Мондео, представленный в Старом Свете, пережил рестайлинг в начале 2019 года. Несмотря на то, что модель посвежела, её продажи на указанном рынке продолжают падать. Так, по итогам 2019-го старосветские дилеры продали 39 555 экземпляров, что на 20,2% меньше, чем годом ранее. А за прошлый год клиенты купили 21 222 машины (-46,3%). Вероятно, новая модель Ford будет бороться за покупателей с Subaru Outback.

