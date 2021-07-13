Ford «динамит» тяжёлое топливо: компания лишит свой бестселлер дизельного мотора

У пикапа F-150, вероятно, не будет версий, оснащённых 3,0-литровым дизелем V6: на них фиксируется слишком маленький спрос.

Самым продаваемым автомобилем марки Ford на домашнем рынке по-прежнему остаётся пикап F-series. По итогам прошлого года дилеры реализовали 787 422 экземпляра, что на 12,2% меньше, чем годом ранее (спад, вероятно, вызван последствиями пандемии коронавируса). Сейчас динамика постепенно выравнивается: за первую половину текущего года клиенты купили 362 032 грузовика, что на 1,5% меньше, чем в январе-июне 2020-го.



На фото: Ford F-150

По данным издания The Drive, в скором времени Форд намерен проредить линейку F-150. Предполагается, что модель лишат 3,0-литрового дизельного двигателя V6. Его отдача составляет 253 л.с., а максимальный крутящий момент – 597 Нм. Для сравнения, у главного конкурента модели – Chevrolet Silverado – есть версия с 3,0-литровой рядной дизельной «турбошестёркой». Мощность этого мотора равна 281 л.с., а крутящий момент – 623 Нм.



По данным зарубежных СМИ, дело в том, что на версии Ford F-150 с дизельным мотором спрос покупателей довольно низкий, так что в компании решили, что будет проще от неё избавиться. Судя по данным The Drive, которое ссылается на официальное подтверждение от представителей Ford, продажи дизельного пикапа уже почти завершены: оформить заказ на такой автомобиль можно до конца текущей недели, до 16 июля.



На фото: салон Ford F-150

Теперь в гамме Ford с ДВС останутся только бензиновые версии: пикап четырнадцатого поколения оснащается 325-сильным EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра (542 Нм), а также 5,0-литровым V8 мощностью 400 л.с. (556 Нм). Такая же отдача у EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (678 Нм). Этот мотор является основой для гибридной установки грузовика – PowerBoost Full Hybrid (совокупная мощность – 430 л.с, а крутящий момент – 773 Нм). Базовым остался 290-сильный «атмосферник» объёмом 3,3 литра (359 Нм).

Кроме того, скоро линейку пополнит ранее представленная «батарейная» версия бестселлера марки – Ford F-150 Lightning. Напомним, у «электропикапа» пара вариантов «начинки», каждая имеет полный привод и предполагает двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси). Так, у Standard Range совокупная отдача системы равна 432 л.с. (крутящий момент – 1051 Нм). Запас хода такого автомобиля равен 370 км. А вариант Extended Range получит установку суммарной мощностью 571 л.с. (тоже 1051 Нм), он способен проехать без подзарядки примерно 480 км. Отметим, по сравнению с конкурентами, запас хода довольно скромный: к примеру, у пикапа GMC Hummer EV показатель варьируется в диапазоне от 400 до 560 км, а у Tesla Cybertruck – от 400 до 800 км.



На фото: Ford F-150 Lightning

У F-150 Lightning другая рама, способная в том числе удержать массу тяговой батареи, которая находится между лонжеронами. При этом если у «обычных» пикапов сзади неразрезной мост, то у электрической модификации независимая задняя подвеска. У «зелёного» грузовика может быть только четырёхдверная кабина SuperCrew и грузовой отсек длиной 1,68 метра.

На американский рынок Ford F-150 Lightning выйдет весной 2022 года. Уже известен стартовый ценник – за базовую версию «электропикапа» придётся заплатить не менее 39 974 долларов, что эквивалентно примерно 2,96 млн рублей про текущему курсу. Пока что дилеры собирают предзаказы на новинку. Начальная цена «обычного» пикапа равна 29 290 долларов (около 2,17 млн рублей).

