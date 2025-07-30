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  • Ford Mustang Dark Horse от Clive Sutton: американская «лошадка» в британском тюнинге

Ford Mustang Dark Horse от Clive Sutton: американская «лошадка» в британском тюнинге

30.07.2025 92 0 1

Специалисты по тюнингу Ford Mustang есть не только в Америке: компания Clive Sutton из Лондона представила свой взгляд на легендарный пони-кар, она снабдила его двигатель 3,0-литровой «мясорубкой» Whipple и увеличила мощность до 799 л.с., занизила подвеску и поработала над дизайном кузова.

Актуальный Ford Mustang седьмого поколения официально продаётся в Великобритании, но только с дефорсированными из-за экологических требований моторами V8 (в США базовым двигателем у Мустанга является 2,3-литровая «турбочетвёрка» EcoBoost), праворульное купе в версии Dark Horse на «механике» здесь стоит от 70 740 фунтов стерлингов — именно такая машина стала основой нового проекта CS800DH Mustang компании Clive Sutton.

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Британские специалисты не стали оригинальничать и использовали проверенные американские рецепты для тюнинга Мустанга, причём тщательный выбор компонентов соответствует рекомендациями спортивного подразделения Ford Performance, благодаря чему на доработанную машину сохраняется заводская гарантия — три года или 36 000 миль пробега (57 936 км).

5,0-литровый атмосферный V8 Coyote британцы оснастили 3,0-литровым механическим нагнетателем Whipple и тщательно настроили, максимальная отдача выросла со стоковых 453 л.с. и 540 Нм до 799 л.с. и 870 Нм. Новая выхлопная система Borla ATAK дополнена четырьмя кастомными выхлопные патрубками. Подвеска занижена с помощью компонентов MagneRide и получила более жёсткие настройки.

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Новый аэродинамический обвес от Clive Sutton выполнен из карбона, в комплект входят увеличенный передний сплиттер, новый капот с двумя большими вентиляционными вырезами, новые передние крылья с вентиляционными вырезами, расширенные пороги, переработанный задний диффузор и фиксированное антикрыло на крышке багажника. Довершают образ новые колёса от Vossen, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4 S размерности 275/35 R 20 спереди и 295/35 R 20 сзади.

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Салон Ford Mustang Dark Horse получил от британцев новую алькантаровую обивку, укороченный рычаг переключения передач MGW и новые коврики.

Цена CS800DH Mustang зависит от выбранных опций и варьируется в диапазоне от 135 000 до 165 000 фунтов стерлингов.

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