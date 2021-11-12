Ford «освежит» Kuga: первое изображение обновлённого кроссовера

Легковые автомобили марки Ford покинули российский рынок ещё в 2019 году, в Европе же их продажи по-прежнему продолжаются. Так, сравнительно устойчивым спросом здесь пользуется кроссовер Kuga, сменивший поколение в том же 2019-ом. Отметим, по итогам «ковидного» прошлого года старосветские дилеры реализовали 80 177 паркетников (на 50,4% меньше, чем годом ранее). В 2021-ом динамика снова вернулась к «плюсу»: за январь-август (более свежих данных пока, к сожалению, нет) клиенты купили 77 116 единиц, что на 75,4% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.
Сейчас американский производитель продолжает обновлять свои модели, продаваемые на европейском рынке. Так, через несколько месяцев начнётся выпуск «посвежевших» Ford Fiesta и Focus. Позже настанет очередь паркетника Kuga, компания уже занимается разработкой обновлённой версии. Ожидается, что такой автомобиль будет представлен осенью 2023 года.
Официальной информации о том, как изменится внешность кроссовера, на данный момент нет. Так что у художников есть возможность пофантазировать на тему экстерьера новинки. Своё представление о том, каким станет паркетник Ford Kuga после обновления, на суд общественности представил дизайнер испанского издания motor.es. В основу рендера легли «шпионские» снимки прототипа «кросса» (здесь модель известна под именем Escape).
Судя по изображению, кроссовер «подгонят» под актуальный фирменный стиль. Он получит полностью светодиодную головную оптику с фарами более узкой формы. Оптика будет визуально объединена с крупной решёткой радиатора, которая получит другую, более овальную форму. Рисунок «гриля» выполнен в виде больших сот, в центре располагается логотип бренда в виде знаменитого «голубого овала». Кроме того, автомобилю, вероятно, изменят оформление капота и переднего бампера.
Корма «посвежевшего» Ford Kuga, а также его интерьер пока не показаны. Ожидается, что для отделки паркетника будут использоваться новые материалы, кроме того, модели планируют расширить список оборудования, в том числе за счёт новых водительских ассистентов. Салон получит современную виртуальную «приборку» и иной, более крупный сенсорный экран мультимедийной системы.
По предварительным данным, линейку двигателей Ford Kuga в ходе обновления перетряхнут, компания, вероятно, уделит особое внимание гибридам: ожидается, что они улучшат показатели запаса хода в чисто электрическом режиме (мощность силовых установок, скорее всего, останется прежней).
Напомним, актуальный паркетник Kuga, представленный на европейском рынке, оснащается дизельным (1,5 литра, 120 л.с.) и бензиновым (1,0 литра, 95 л.с.) моторами; а также парой «мягкогибридных» силовых установок на основе последнего (их отдача составляет 125 и 155 л.с.). В пару к ним предлагается либо «механика», либо автоматическая коробка передач. Сейчас цена актуального Ford Kuga на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, стартует с отметки 24 400 евро (эквивалентно примерно 2,02 млн рублей по текущему курсу).
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Уважаемые авторы, совсем попутали уже информацию с фокусом, по двигателям точно, да и фото подписали фокус)