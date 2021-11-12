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  • Ford «освежит» Kuga: первое изображение обновлённого кроссовера

Ford «освежит» Kuga: первое изображение обновлённого кроссовера

12.11.2021 808 1 0

Ожидается, что паркетник американского бренда, переживший рестайлинг, будет представлен осенью 2022 года.

 

Легковые автомобили марки Ford покинули российский рынок ещё в 2019 году, в Европе же их продажи по-прежнему продолжаются. Так, сравнительно устойчивым спросом здесь пользуется кроссовер Kuga, сменивший поколение в том же 2019-ом. Отметим, по итогам «ковидного» прошлого года старосветские дилеры реализовали 80 177 паркетников (на 50,4% меньше, чем годом ранее). В 2021-ом динамика снова вернулась к «плюсу»: за январь-август (более свежих данных пока, к сожалению, нет) клиенты купили 77 116 единиц, что на 75,4% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

На фото: актуальный кроссовер Ford Focus (европейская версия)

Сейчас американский производитель продолжает обновлять свои модели, продаваемые на европейском рынке. Так, через несколько месяцев начнётся выпуск «посвежевших» Ford Fiesta и Focus. Позже настанет очередь паркетника Kuga, компания уже занимается разработкой обновлённой версии. Ожидается, что такой автомобиль будет представлен осенью 2023 года.

Официальной информации о том, как изменится внешность кроссовера, на данный момент нет. Так что у художников есть возможность пофантазировать на тему экстерьера новинки. Своё представление о том, каким станет паркетник Ford Kuga после обновления, на суд общественности представил дизайнер испанского издания motor.es. В основу рендера легли «шпионские» снимки прототипа «кросса» (здесь модель известна под именем Escape).

Рендер обновлённого кроссовера Ford Kuga

Судя по изображению, кроссовер «подгонят» под актуальный фирменный стиль. Он получит полностью светодиодную головную оптику с фарами более узкой формы. Оптика будет визуально объединена с крупной решёткой радиатора, которая получит другую, более овальную форму. Рисунок «гриля» выполнен в виде больших сот, в центре располагается логотип бренда в виде знаменитого «голубого овала». Кроме того, автомобилю, вероятно, изменят оформление капота и переднего бампера.

Корма «посвежевшего» Ford Kuga, а также его интерьер пока не показаны. Ожидается, что для отделки паркетника будут использоваться новые материалы, кроме того, модели планируют расширить список оборудования, в том числе за счёт новых водительских ассистентов. Салон получит современную виртуальную «приборку» и иной, более крупный сенсорный экран мультимедийной системы.

На фото: салон актуального кроссовера Ford Kuga (европейская версия)

По предварительным данным, линейку двигателей Ford Kuga в ходе обновления перетряхнут, компания, вероятно, уделит особое внимание гибридам: ожидается, что они улучшат показатели запаса хода в чисто электрическом режиме (мощность силовых установок, скорее всего, останется прежней).

Напомним, актуальный паркетник Kuga, представленный на европейском рынке, оснащается дизельным (1,5 литра, 120 л.с.) и бензиновым (1,0 литра, 95 л.с.) моторами; а также парой «мягкогибридных» силовых установок на основе последнего (их отдача составляет 125 и 155 л.с.). В пару к ним предлагается либо «механика», либо автоматическая коробка передач. Сейчас цена актуального Ford Kuga на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, стартует с отметки 24 400 евро (эквивалентно примерно 2,02 млн рублей по текущему курсу).

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1 комментарий
12.11.2021 23:13
Владимир

Уважаемые авторы, совсем попутали уже информацию с фокусом, по двигателям точно, да и фото подписали фокус)

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